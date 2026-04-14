Приметы рассказали, каким будет лето-2026 в России: Смотрим на дни в середине апреля

Люди с давних времён предсказывали погоду на предстоящий сезон задолго до его наступления. Например, понять, каким будет лето, можно посмотрев на погоду в середине весны.

Рассказываем, какие приметы указывают на сырое и прохладное лето, а какие - на адскую жару. Они проверены годами, не зря им доверяли, когда прогнозов погоды не было и в помине, и всё всегда сбывалось.

Вспомните пасхальный день (в этом году он выпал на 12 апреля). Если утро было солнечным, солнце светило ярко, а на небе не было ни тучки, то можно готовиться к жаркому сухому лету. А вот если небо с утра было затянуто тучами, то лето можно ожидать прохладное и дождливое.

Если 13 апреля вдруг после недолгого тепла зарядил снег, то весна будет прохладной, долгой, а тёплых дней ещё ждать и ждать, лето также в этом случае не обещает быть жарким.

Если в середине месяца часто стелются туманы, то лето может быть влажным и дождливым. С одной стороны, это хорошо для урожая, но и излишек дождей может его испортить. Земля заболотится, корнеплоды начнут гнить.

Также в давние времена следили за сокодвижением берёз. Если оно было обильным, то лето обещали умеренно влажное, урожай радовал обилием.

Следите за птицами. Если грачи в апреле много летают и каркают, то это предвещает хорошую погоду в конце весны и летом.

Немаловажную роль отдавали первой весенней грозе. Если первый гром прогремел при Северном ветре, быстрого тёплого лета можно не ожидать, весна будет затяжной. А вот если при южном - то лето обещает быть тёплым или даже жарким.

