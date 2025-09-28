Природа, поезд и зоопарк в лесу: как увидеть зверей и насладится природой Карелии за один день

РЖД запускает новый туристический поезд под названием «Зоопарк-экспресс», который будет водить желающих по живописным местам Карелии с удобной остановкой у Карельского зоопарка.

Маршрут и расписание

Поезд состыкован с составом Москва – Петрозаводск отправлением из Москвы в 16:50, из Санкт-Петербурга в 00:44 и прибытием в Сортавалу, пишет РЖД.

Поезд ходит по выходным и праздничным дням, что удобно для семейных и индивидуальных туристов.

Главная цель — Карельский зоопарк

На станции Черные Камни будет остановка для посещения Карельского зоопарка. Это крупнейший зверинец на Северо-Западе России, расположенный в окружении настоящего карельского леса, пишет kareliazoo.ru

Здесь обитают животные и птицы из Красной книги. Посетители могут посмотреть на редких зверей и даже покормить некоторых из них — отличное развлечение для детей и взрослых.

Еще одна интересная остановка — станция Морозная. Оттуда начинается экотропа к горе Паасо. Этот маршрут подойдет для тех, кто хочет прогуляться на свежем воздухе и полюбоваться великолепными видами.

На горе Паасо есть смотровые площадки, с которых открываются панорамные виды на пленительные карельские леса и озера.

Стоимость и условия поездки

Цена билета на поезд — от 549 рублей в одну сторону. Чтобы сэкономить, можно купить билет по тарифу «туда-обратно». Тогда обратный билет будет дешевле на 20%, сообщает Фонтанка.