Городовой / Город / «Приватизированная» не спасла: пенсионер сам отдал квартиру мошенникам в Московском районе
«Приватизированная» не спасла: пенсионер сам отдал квартиру мошенникам в Московском районе

Опубликовано: 7 декабря 2025 18:52
Пожилой житель стал жертвой мошенников, которые убедили его оформить квартиру в частную собственность и совершить сделку продажи.

В столице северной части России мошенники убедили 70-летнего мужчину оформить в собственность квартиру, а затем продать её. Это было подтверждено представителями городского управления внутренних дел. Жильё оценили в 14 миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, причастных к афере: ими оказались 31-летняя жительница Ленинградской области и 54-летний житель Петербурга. Против подозреваемых возбуждено дело по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

Юлия Аликова
