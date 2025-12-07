«Приватизированная» не спасла: пенсионер сам отдал квартиру мошенникам в Московском районе

В столице северной части России мошенники убедили 70-летнего мужчину оформить в собственность квартиру, а затем продать её. Это было подтверждено представителями городского управления внутренних дел. Жильё оценили в 14 миллионов рублей.
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, причастных к афере: ими оказались 31-летняя жительница Ленинградской области и 54-летний житель Петербурга. Против подозреваемых возбуждено дело по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.