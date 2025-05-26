Проезд без карты и телефона: петербургское метро узнает своих по лицу

В Петербурге на станции метро «Приморская» теперь можно оплачивать проезд с помощью биометрии. Причем, это уже третий такой турникет в городе, которому достаточно только показать свое лицо. Как это работает и где еще можно пользоваться такой опцией?

Привязываем лицо к карте?

Чтобы воспользоваться новой системой, нужно сначала зарегистрироваться и привязать свои биометрические данные, то есть в данном случае это скан лица и банковская карта. После этого достаточно подойти к турникету, и он распознает пассажира и спишет деньги за проезд с карты пользователя. Чтобы устройство сработало, человек должен находиться примерно в полуметре от терминала.

Кто запустил проект?

Ранее подобные биометрические турникеты запускал банк ВТБ на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания», а теперь к проекту присоединился Сбербанк, который и установил свои терминалы на «Приморской», сообщает Петербургский метрополитен. Оба банка подписали соглашения с городом в рамках Петербургского международного экономического форума.

Зачем это нужно?

Главная идея — упростить жизнь пассажирам. Теперь не нужно носить с собой карту, телефон, чтобы оплатить проезд, а также забытый дома гаджет не доставит проблем при передвижении. Кроме того, такой способ ускоряет проход и делает поездки удобнее.

Безопасность данных

В «Петербургский метрополитен» и операторы системы уверяют, что биометрические данные пассажиров надежно защищены и используются только для оплаты проезда. Доступ к ним строго ограничен, а сами данные хранятся в зашифрованном виде.

Что дальше?

Пилотный проект пока работает только на трех станциях, но, судя по всему, технология будет расширяться и далее. Метро в Северной столице расширяется, план развития подземки уже обозначен. Новые станции появятся на юге города, где линии метро образуют петлю. Так, с помощью метро можно будет без пробок добраться до Пулково и Экспоцентра.