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Проезд без карты и телефона: петербургское метро узнает своих по лицу

Опубликовано: 26 мая 2025 23:59
Метро, Петербург
Проезд без карты и телефона: петербургское метро узнает своих по лицу
Городовой ру

Подземка в Северной столице идет в ногу со временем.

В Петербурге на станции метро «Приморская» теперь можно оплачивать проезд с помощью биометрии. Причем, это уже третий такой турникет в городе, которому достаточно только показать свое лицо. Как это работает и где еще можно пользоваться такой опцией?

Привязываем лицо к карте?

Чтобы воспользоваться новой системой, нужно сначала зарегистрироваться и привязать свои биометрические данные, то есть в данном случае это скан лица и банковская карта. После этого достаточно подойти к турникету, и он распознает пассажира и спишет деньги за проезд с карты пользователя. Чтобы устройство сработало, человек должен находиться примерно в полуметре от терминала.

Кто запустил проект?

Ранее подобные биометрические турникеты запускал банк ВТБ на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания», а теперь к проекту присоединился Сбербанк, который и установил свои терминалы на «Приморской», сообщает Петербургский метрополитен. Оба банка подписали соглашения с городом в рамках Петербургского международного экономического форума.

Зачем это нужно?

Главная идея — упростить жизнь пассажирам. Теперь не нужно носить с собой карту, телефон, чтобы оплатить проезд, а также забытый дома гаджет не доставит проблем при передвижении. Кроме того, такой способ ускоряет проход и делает поездки удобнее.

Безопасность данных

В «Петербургский метрополитен» и операторы системы уверяют, что биометрические данные пассажиров надежно защищены и используются только для оплаты проезда. Доступ к ним строго ограничен, а сами данные хранятся в зашифрованном виде.

Что дальше?

Пилотный проект пока работает только на трех станциях, но, судя по всему, технология будет расширяться и далее. Метро в Северной столице расширяется, план развития подземки уже обозначен. Новые станции появятся на юге города, где линии метро образуют петлю. Так, с помощью метро можно будет без пробок добраться до Пулково и Экспоцентра.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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