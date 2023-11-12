Держитесь подальше от гигиенических помад этих марок: содержат опасные для здоровья примеси

Гигиеническая помада занимает почетное место в сумочке, когда наступают зимние холода. Но нужно покупать не только эффективную, но и безопасную косметику. Как оказалось, не все производители за этим следят.

Исследователи из Австрии и Германии нашли в нескольких экземплярах, которые есть и на российском рынке, минеральные масла. Они остаются после переработки сырой нефти. Промышленные отходы способны накапливаться в организме, а отдельные элементы даже провоцируют развитие рака.

Один или сразу два типа нежелательных примесей обнаружили в продукции La Roche-Posay Nutritic Levres, в увлажняющем бальзаме CARMEX, в детском Lip Smacker Disney Frozen Elsa & Anna, в помаде от O’Keeffe’s Lip balm, Neutrogena и Lip Therapy Original, говорится на сайте Роскачества.

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