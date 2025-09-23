Индивидуальные инструкторы и ПДД в школе: как изменится система получения прав

Национальный автомобильный союз выступил с инициативой, которая может кардинально изменить систему получения водительских прав в России.
Как пишет "Ведомости", НАС направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением разрешить самостоятельную подготовку к теоретическим экзаменам и вождению.
Это означает, что граждане смогут учиться у индивидуальных инструкторов, минуя обязательное обучение в автошколах.
Предложения по ПДД
НАС также предлагает сделать изучение ПДД обязательным в российских школах, включив соответствующие темы в курс «Основы безопасности и защиты Родины».