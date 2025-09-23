Городовой / Автоновости / Индивидуальные инструкторы и ПДД в школе: как изменится система получения прав
Индивидуальные инструкторы и ПДД в школе: как изменится система получения прав

Опубликовано: 23 сентября 2025 13:00
Права для водителей
globallookpress/Petrov Sergey

С 2013 года самостоятельная подготовка к экзаменам вне автошкол была запрещена.

Национальный автомобильный союз выступил с инициативой, которая может кардинально изменить систему получения водительских прав в России.

Как пишет "Ведомости", НАС направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением разрешить самостоятельную подготовку к теоретическим экзаменам и вождению.

Это означает, что граждане смогут учиться у индивидуальных инструкторов, минуя обязательное обучение в автошколах.

Предложения по ПДД

НАС также предлагает сделать изучение ПДД обязательным в российских школах, включив соответствующие темы в курс «Основы безопасности и защиты Родины».

Автор:
Ксения Пронина
Автоновости
