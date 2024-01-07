Простейшие пирожки «Капустники» приготовите за 15 минут: долго возиться с тестом не придется

Редко встретишь человека, который бы не любил пирожки. Вот только мучиться с тестом, чтобы их приготовить, хочется далеко не каждому. Но занятые хозяйки давно придумали, как упростить себе задачу. Они пекут «Капустники».

Чтобы повторить рецепт, вам понадобятся:

свежая капуста — 400 г,

мука — 400 г,

кефир — 400 г,

яйца — 2 шт.,

лук — 1 головка,

морковь — 1 шт.,

сливочное масло — для жарки,

соль и перец по вкусу.

Лук необходимо мелко нарезать, морковь натереть, а капусту нашинковать. Все ингредиенты нужно смешать в миске, посолить и поперчить. Можно добавить полстакана воды, чтобы размягчить овощи.

Затем готовим мучную основу из кефира, яиц и муки. В получившуюся массу кидаем овощи и перемешиваем. Далее выкладываем ложкой на сковороду небольшие оладушки и жарим с двух сторон до румяной корочки, пишет портал Hibiny.

Источник фото: timolina/freepik