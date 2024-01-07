Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Простейшие пирожки «Капустники» приготовите за 15 минут: долго возиться с тестом не придется

Простейшие пирожки «Капустники» приготовите за 15 минут: долго возиться с тестом не придется
Рецепт «ленивых» пирожков с капустой

Управитесь на раз-два.

Редко встретишь человека, который бы не любил пирожки. Вот только мучиться с тестом, чтобы их приготовить, хочется далеко не каждому. Но занятые хозяйки давно придумали, как упростить себе задачу. Они пекут «Капустники».

Чтобы повторить рецепт, вам понадобятся:

  • свежая капуста — 400 г,
  • мука — 400 г,
  • кефир — 400 г,
  • яйца — 2 шт.,
  • лук — 1 головка,
  • морковь — 1 шт.,
  • сливочное масло — для жарки,
  • соль и перец по вкусу.

Лук необходимо мелко нарезать, морковь натереть, а капусту нашинковать. Все ингредиенты нужно смешать в миске, посолить и поперчить. Можно добавить полстакана воды, чтобы размягчить овощи.

Затем готовим мучную основу из кефира, яиц и муки. В получившуюся массу кидаем овощи и перемешиваем. Далее выкладываем ложкой на сковороду небольшие оладушки и жарим с двух сторон до румяной корочки, пишет портал Hibiny.

Источник фото: timolina/freepik

Общество Кулинария Рецепты
7 января 2024 11:30
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще