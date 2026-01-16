Городовой / Полезное / Просто, но с пользой для кишечника: эта еда оказалась для моей семьи волшебной пилюлей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Те, кто до сих пор жарят с брызгами, просто не видели это блюдо: моя свинина — это идеальный ужин для ленивых гурманов Полезное
Тайна Duty Free для избранных: сэкономьте 20% на покупках Город
Билеты нужно покупать за две недели, иначе стоишь в очереди как дурак: открою секрет, как попасть в этот петербургский музей без нервов Город
В каких районах Петербурга этой зимой окунуться смогут даже самые осторожные? Тайна крещенских заявок раскрыта Город
«Наполеон» без замешивания теста: Агзамов бы замычал от удовольствия, укусив кусочек Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Просто, но с пользой для кишечника: эта еда оказалась для моей семьи волшебной пилюлей

Опубликовано: 16 января 2026 12:15
 Проверено редакцией
еда
Просто, но с пользой для кишечника: эта еда оказалась для моей семьи волшебной пилюлей
Фото: Городовой.ру

Врач-терапевт Анастасия Агаева рекомендует регулярно включать в рацион квашеную капусту. Этот ферментированный продукт является ценным источником питательных веществ, которые комплексно поддерживают здоровье.

«Квашеная капуста — источник множества питательных веществ, благотворно влияющих на здоровье, — отмечает специалист. — Ферментация приводит к образованию витаминов С и А, которые поддерживают здоровье кожи, зрение и нервную систему, а также минералов, таких как кальций и магний, укрепляющих кости».

Особое внимание врач уделяет пользе для кишечника. В капусте содержатся пробиотики, которые могут способствовать защите от воспалений и патогенных микроорганизмов.

Оптимальной суточной порцией терапевт считает около 200 граммов. Продукт можно рассматривать как одну из обязательных порций овощей в рамках сбалансированной диеты.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью