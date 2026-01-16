Просто, но с пользой для кишечника: эта еда оказалась для моей семьи волшебной пилюлей

Врач-терапевт Анастасия Агаева рекомендует регулярно включать в рацион квашеную капусту. Этот ферментированный продукт является ценным источником питательных веществ, которые комплексно поддерживают здоровье.
«Квашеная капуста — источник множества питательных веществ, благотворно влияющих на здоровье, — отмечает специалист. — Ферментация приводит к образованию витаминов С и А, которые поддерживают здоровье кожи, зрение и нервную систему, а также минералов, таких как кальций и магний, укрепляющих кости».
Особое внимание врач уделяет пользе для кишечника. В капусте содержатся пробиотики, которые могут способствовать защите от воспалений и патогенных микроорганизмов.
Оптимальной суточной порцией терапевт считает около 200 граммов. Продукт можно рассматривать как одну из обязательных порций овощей в рамках сбалансированной диеты.