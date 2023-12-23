Простое печенье из сметаны: после него домочадцы к магазинным сладостям и не притронутся

Из простых и доступных продуктов можно приготовить множество десертов. Например, испечь аппетитное печенье из сметаны, муки, яиц и сахара. Рецептом с порталом «Городовой» поделилась кондитер, блогер Виктория Бредис.

Понадобятся следующие продукты:

сметана — 200 г,

сахар — 200 г,

мука — 400 г,

яйцо — 1 шт.,

сода — 1 ч. л.,

ванильный сахар — 1 пакетик.

Взбейте яйцо с сахарным песком. Далее введите сметану, ванильный сахар и перемешайте.

В другой емкости соедините муку и соду, затем постепенно добавляйте эту смесь в сметанную. Тесто должно быть мягким и нелипким. Оставьте его на 20 минут, чтобы «отдохнуло».

«Раскатайте тесто толщиной около 0,5 сантиметра и вырежьте печенье с помощью формы. Выложите на противень, покрытый пергаментом, и выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 15–20 минут до золотистого цвета», — пояснила кондитер.

Источник фото: Наташа Шакинко / YouTube