География на пятёрку: угадай столицу региона

Россия — самое большое государство на планете с территорией свыше 17 миллионов квадратных километров. В ее составе — республики, края, области и автономные округа, каждый со своей символикой и, конечно, столицей.
Иногда административные центры совпадают с крупнейшими городами, но не всегда. Предлагаем проверить свои знания и пройти этот сложный тест.
В него включены 6 регионов, столицы которых порой вызывают сомнения даже у тех, кто хорошо знаком с Российской географией. Будьте внимательны — часто правильный ответ прячется в деталях.