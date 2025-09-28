Городовой / Общество / География на пятёрку: угадай столицу региона
География на пятёрку: угадай столицу региона

Опубликовано: 28 сентября 2025 21:30
Россия
Городовой ру

От Удмуртии до Калмыкии: очень сложный тест на знание столиц регионов

Россия — самое большое государство на планете с территорией свыше 17 миллионов квадратных километров. В ее составе — республики, края, области и автономные округа, каждый со своей символикой и, конечно, столицей.

Иногда административные центры совпадают с крупнейшими городами, но не всегда. Предлагаем проверить свои знания и пройти этот сложный тест.

В него включены 6 регионов, столицы которых порой вызывают сомнения даже у тех, кто хорошо знаком с Российской географией. Будьте внимательны — часто правильный ответ прячется в деталях.

Ксения Пронина
