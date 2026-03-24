Проводные телефоны вернулись: Петербург забыл про сбои интернета

Опубликовано: 24 марта 2026 15:00
В Петербурге снова стали обращаться к хорошо знакомым каналам связи.

В Санкт-Петербурге жители вновь обратили внимание на стационарные проводные телефоны, которые работают без зависимости от электричества и сбоев интернета.

Рост популярности телефонии

По данным «Ростелекома», сообщенным «КП-Петербург», число пользователей городской телефонной сети неуклонно растет.

Компания за последние годы обновила значительную часть аналоговых АТС, добавив абонентам такие функции, как определитель номера и прочие удобства.

Таксофоны и радио

Из-за частых отключений интернета люди задумываются о возвращении таксофонов.

В Ленобласти телефонные будки сохранились в сельской местности, но это не классические проводные аппараты — они функционируют через мобильную связь. Проводные телефоны по-прежнему востребованы в деревнях.

Особо стоит упомянуть проводное радио — технологию возрастом свыше 90 лет, доступную по 810 точкам в городе при подписке около 150 рублей в месяц.​

Юлия Аликова
