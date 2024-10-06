Прячет и будет прятать: Боярская пояснила, почему никому не показывает сыновей от Матвеева

Актриса хочет, чтобы у детей была спокойная жизнь.

Елизавета Боярская всегда старалась оберегать свою личную жизнь от посторонних глаз. Ее сыновья Андрей и Григорий редко появляются на публике, и актриса неохотно делится подробностями о них. Елизавета объясняет это стремлением уберечь детей от давления, с которым сама столкнулась, будучи дочерью известных родителей, Михаила Боярского и Ларисы Луппиан.

Актриса признается, что в детстве не любила находиться в центре внимания и чувствовала себя некомфортно из-за интереса к их семье. «Мне казалось, что известность родителей "обкрадывает" меня», — делится она в подкасте HiFi-стриминга Звук «До Звезды».

Ей приходилось доказывать, что она способна добиться успеха сама, и она не хочет, чтобы ее дети переживали те же сложности. Сейчас Боярская и ее муж, актер Максим Матвеев, стараются подарить своим детям обычное детство.

Елизавета избегает публичных фото и интервью с участием сыновей, объясняя, что хочет, чтобы их жизнь оставалась личной.

«Я хочу, чтобы у них было нормальное детство, когда они могут быть просто детьми, а не чьими-то сыновьями», — говорит она.

Актриса ценит семейные моменты и любит проводить время с мужем и детьми. Они вместе ходят в музеи и гуляют, наслаждаясь простыми радостями. Лиза признается, что иногда ей хотелось бы, чтобы скрытая камера показала хотя бы 15 минут их жизни. Так поклонники смогли бы воочию увидеть, что звездная пара, как и миллионы других семей, проводят обычные домашние вечера.

Ранее мы рассказывали, почему мать Боярской сильно за нее переживает.