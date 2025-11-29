Городовой / Город / Психушка на Мойке: кого Пряжка лишала разума, а кого — спасала
«Пряжка» на Мойке
Говорят, стены этой больницы слышали больше историй, чем любой музей города.

На Матисовом острове, у места, где из Мойки вытекает крошечная река Пряжка, стоит старинный корпус с тяжёлой историей. Сегодня его знают как Психиатрическую больницу святого Николая Чудотворца.

Но для петербуржцев это просто — Пряжка.

Когда-то здесь был острог — в нём содержали каторжников, "блудниц" и неплательщиков налогов. Позже сюда начали свозить душевнобольных — и не только по медицинским показаниям.

Лечили, перевоспитывали и изолировали

По уставу XIX века сюда попадали "лица дерзостные, нарушающие благонравие и наносящие стыд обществу". Женщин — за "развратную жизнь" и "самовольный бордель", мужчин — за пьянство и долги. А иногда — просто за неугодные взгляды.

В советское время "Пряжка" превратилась в место, куда можно было попасть не только из-за болезни, но и за убеждения.
Арестованных "антисоветчиков" часто признавали невменяемыми — и направляли именно сюда.

Известные пациенты

  • Даниил Хармс оказался здесь в 1941-м — вместо расстрела. Он симулировал шизофрению, чтобы спастись. Позже его перевели в «Кресты», где он и умер во время блокады.
  • Иосиф Бродский в 23 года проходил судебно-психиатрическую экспертизу за "тунеядство". Он вспоминал: "Как будто вы попадаете в XVI век — в палаты, где всё не по размеру: кровати, окна, воздух".
  • Антонина Милюкова, жена Чайковского, провела здесь почти двадцать лет, переживая разлад с гением. Она умерла на Пряжке в начале 1917-го — за несколько месяцев до революции.
  • Сергей Уточкин, знаменитый лётчик и спортсмен, тоже закончил жизнь здесь — после катастрофы и долгой болезни.
  • Виктор Цой попал в "Пряжку" добровольно — чтобы не идти в армию. "В психушке было веселее", — говорил он потом.

Место, где всё хранит память

Сегодня больница святого Николая Чудотворца — действующее учреждение, где по-прежнему лечат людей. Но у старых корпусов — своя атмосфера.
Здесь будто витает память тех, кто прошёл через эти ворота: одни — чтобы спастись, другие — чтобы спрятаться, третьи — чтобы не вернуться.

"Пряжка" одно из немногих мест Петербурга, где история не делится на светлое и тёмное. Это пространство, где люди сталкивались с собой, со временем и с границей между гениальностью и хрупкостью.

Елизавета Астахова
