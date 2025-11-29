Психологи под прицелом: ЛДПР предлагает «чёрный список» для недобросовестных специалистов

В России вновь обсуждается идея создания перечня специалистов, чья деятельность в области психологической помощи признана недобросовестной. Согласно позиции Марии Воропаевой, депутата Московской городской думы и первого заместителя руководителя центрального аппарата ЛДПР, подобный шаг необходим для повышения качества и безопасности предоставления психологических услуг.
Одной из инициатив, которую озвучила Воропаева, является введение обязательной лицензии для тех, кто оказывает психологическую помощь при работе с тяжелыми жизненными ситуациями, травмами и посттравматическими расстройствами. Она подчеркнула, что сейчас зачастую достаточно пройти краткосрочные обучающие курсы, чтобы претендовать на статус специалиста в этой сфере.
По мнению депутата, такая ситуация является рискованной, особенно когда речь идет о консультировании людей, перенесших острый стресс или травму. Воропаева заявила:
«Психологи должны консультировать только при наличии соответствующего образования. При выявлении случаев нелегального оказания услуг их необходимо не только разово привлекать к ответственности, но и отстранять от деятельности, вносить в черные списки даже при возможном последующем получении профильного образования. Эти предложения готовы проработать с представителями правительства РФ и экспертным сообществом», — отметила парламентарий.
Обсуждение регулирования профессии продолжается на официальном уровне с участием профильных экспертов и представителей органов власти.