Городовой / Город / Птичий грипп — ждать новой бури или спать спокойно? Роспотребнадзор оценил шансы
Эксклюзив
Опубликовано: 29 ноября 2025 23:32
Специалисты осуществляют круглосуточный мониторинг, анализируют и оценивают текущую обстановку с научной точки зрения.

Научный центр «Вектор» по поручению Роспотребнадзора ведёт постоянную работу по выявлению рисков, связанных с вирусами птичьего гриппа. Сотрудники учреждения ежедневно анализируют ситуацию круглосуточно, отслеживая любые изменения. Об этом сообщил официальный представитель ведомства.

Лаборатории «Вектора» оснащены всем необходимым для работы с вирусами различных степеней опасности и поддерживают оперативную готовность. Ежегодно в центр поступают более 10 тысяч образцов, среди которых есть пробы от домашних и диких птиц, а также от людей, имевших с ними контакт. Помимо этого, специалисты регулярно проверяют эффективность тест-систем и препаратов против гриппа.

В ходе исследований специалисты выявляют только вирус H5N1, относящийся к широко распространённой во всём мире линии 2.3.4.4b. К этой же когорте принадлежит и вирус H5N5, который впервые стал причиной заражения человека в Соединённых Штатах. Этот штамм чаще всего фиксируется у диких птиц на территории США, Канады и нескольких европейских государств.

Для контроля и оповещения о возможных вспышках с пандемическим потенциалом учёные центра создали чувствительные тесты, предназначенные для выявления граждан, прибывающих из стран, где эпидемическая ситуация остаётся сложной. Новые методики позволяют быстро определять наличие у человека симптомов инфекций. Такой подход даёт возможность оперативно реагировать на возможные угрозы.

В настоящее время оснований полагать, что разновидности птичьего гриппа способны привести к пандемии более серьёзной, чем вспышка COVID-19, не имеется.

Юлия Аликова
Город
