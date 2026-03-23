«Пулково» снова в строю: аэропорт возобновил прием и отправку рейсов после ограничений
«Пулково» снова в строю: аэропорт возобновил прием и отправку рейсов после ограничений

Опубликовано: 23 марта 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Ограничения для аэропорта ввели в полночь.

Петербургский аэропорт «Пулково» возобновил приём и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

«Пулково» снова принимает и отправляет воздушные суда после согласования с профильными органами и корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, уточняется в сообщении.

Ограничения для аэропорта действовали с полуночи.

Проблемы с рейсами утром

Как отмечала пресс‑служба «Пулково», к 7 часам утра понедельника было отменено 48 рейсов, ещё более 50 вылетов были задержаны из‑за возникших ограничений.

Автор:
Юлия Аликова
Город
