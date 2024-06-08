Пустыня, юрты и соленый чай: пять причин поехать в Монголию

Чтобы набраться новых впечатлений, вовсе не обязательно лететь на карнавал в Бразилию или отправляться в далекую Японию. Можно поехать в одну из самых малонаселенных стран мира, в которую россиянам даже не нужна виза — в колоритную Монголию. Отдых там обойдется дешевле и выйдет ничуть не хуже. Вот что может предложить республика туристу.

Посетите пустыню

В Монголии можно побывать в самой большой пустыне в Азии и одной из самых больших пустынь мира — Гоби. Она разнообразна по климату и рельефу. На горе Нэмэгт туристы увидят окаменелости динозавров, песчаные барханы Хонгорын понравятся тем, кто соскучился по ОАЭ. Уникально то, что в пустыне выращивают фрукты ягоды и овощи. Занимаются этим китайские фермеры, которые установили в Гоби теплицы.

Источник фото: Legion-Media

Побываете в юрте

Монгольские кочевники, как и казахи, жили в юртах, а некоторые местные и сейчас чтят традиции. В Улан-Баторе до сих пор есть целый район с юртами. А если хотите увидеть традиционное жилище, что называется, в естественной среде, то стоит отправиться в долину реки Орхон. Там они стоят прямо в поле. Каждый кочевник, не задумываясь, примет путника и накормит его совершенно бесплатно.

Источник фото: Legion-Media

Увидите самую холодную столицу мира

Зимой температура в Улан-Баторе может опускаться до -50 градусов. Это ниже, чем бывает в Москве, Астане и Хельсинки. Причем холодный сезон длится с ноября по март. Конечно, не каждому такой климат придется по вкусу, но ни в одной другой столице мира вам не удастся с таким столкнуться.

Заглянете в кратер вулкана

Вулкан Хорго расположен к востоку от озера Тэрхийн Цагаан. Он потухший, поэтому туристы могут безопасно полюбоваться на кратер. Вход в национальный парк, где он находится, стоит всего 80 рублей с человека.

Источник фото: Legion-Media

Попробуете местную кухню

Монгольская кухня изобилует мясными блюдами, поэтому голодными вы там точно не останетесь. Туристам рекомендуют непременно отведать буззы — изделия из теста с фаршем, которые напоминают что-то среднее между мантами и хинкали. А запить их можно зеленым чаем с молоком, солью и иногда маслом. Называется он суутэй цай.

Источник фото: Legion-Media

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Источник фото: Legion-Media