Путин предупредил: ИИ шаг за шагом заменит творческих людей

Встреча Государственного Совета России, которую сегодня возглавил Владимир Путин, посвящена вопросам подготовки специалистов для экономики страны.
Президент отметил, что в ближайшие десять-пятнадцать лет человечество ожидает главный технологический скачок за всю историю.
Он акцентировал внимание на том, что искусственный интеллект уже проникает во все сферы человеческой деятельности и по значимости превосходит даже освоение космоса.
По словам российского лидера, системы на основе искусственного интеллекта постепенно начнут замещать людей на простых должностях, а также в ряде творческих и умственных профессий.
В этой связи, глава государства поручил выстроить такую систему, чтобы россияне имели возможность легко осваивать новые специальности по мере изменений на рынке труда.
Президент подчеркнул важность предотвращения социального неравенства из-за развития новых технологий.
"Нельзя допустить ситуации, когда будут интеллектуальные элиты и люди, которые будут уметь только на кнопки нажимать," — заявил Владимир Путин.
Также он указал, что уже сейчас школьников необходимо учить относиться критически к результатам работы искусственного интеллекта, при этом фундаментальные образовательные основы нужно сохранять.
Президент отметил, что подготовку педагогов нужно пересмотреть с учетом изменившейся технологической среды. Особое внимание он уделил вопросу, что за термином «кадры» стоят живые люди, о которых не следует забывать, говоря о развитии экономики.
Ранее стало известно, что к 2028 году для получения хорошо оплачиваемой работы потребуются навыки работы с искусственным интеллектом.
