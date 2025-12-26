Городовой / Город / Путин предупредил: ИИ шаг за шагом заменит творческих людей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Путин предупредил: ИИ шаг за шагом заменит творческих людей

Опубликовано: 26 декабря 2025 08:15
Путин предупредил: ИИ шаг за шагом заменит творческих людей
Путин предупредил: ИИ шаг за шагом заменит творческих людей
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Президент напомнил о важности заботы о благополучии работников, подчеркнув, что кадры — это не просто ресурс, а люди.

Встреча Государственного Совета России, которую сегодня возглавил Владимир Путин, посвящена вопросам подготовки специалистов для экономики страны.

Президент отметил, что в ближайшие десять-пятнадцать лет человечество ожидает главный технологический скачок за всю историю.

Он акцентировал внимание на том, что искусственный интеллект уже проникает во все сферы человеческой деятельности и по значимости превосходит даже освоение космоса.

По словам российского лидера, системы на основе искусственного интеллекта постепенно начнут замещать людей на простых должностях, а также в ряде творческих и умственных профессий.

В этой связи, глава государства поручил выстроить такую систему, чтобы россияне имели возможность легко осваивать новые специальности по мере изменений на рынке труда.

Президент подчеркнул важность предотвращения социального неравенства из-за развития новых технологий.

"Нельзя допустить ситуации, когда будут интеллектуальные элиты и люди, которые будут уметь только на кнопки нажимать," — заявил Владимир Путин.

Также он указал, что уже сейчас школьников необходимо учить относиться критически к результатам работы искусственного интеллекта, при этом фундаментальные образовательные основы нужно сохранять.

Президент отметил, что подготовку педагогов нужно пересмотреть с учетом изменившейся технологической среды. Особое внимание он уделил вопросу, что за термином «кадры» стоят живые люди, о которых не следует забывать, говоря о развитии экономики.

Ранее стало известно, что к 2028 году для получения хорошо оплачиваемой работы потребуются навыки работы с искусственным интеллектом.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью