ПВЗ в Петербурге рванули вверх: Wildberries и Ozon "захватили" тысячи точек, рынок готовится к затишью

Опубликовано: 10 января 2026 19:19
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В наступившем году рост числа маркетплейсов станет более спокойным.

За год количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по всей России выросло вдвое. В Санкт-Петербурге также фиксируется стремительное увеличение таких точек, хотя точный подсчет затруднен.

По данным «Делового Петербурга», сейчас в городе действуют ПВЗ двух ключевых онлайн-платформ, и к концу 2025 года их число превысит 5,5 тысячи.

Рынок доставки и маркетплейсов продолжает бурно развиваться. В 2025 году Boxberry прекратила деятельность, но ее выкупил Яндекс. Аналитики прогнозируют, что в следующем году темпы роста замедлятся.

В Петербурге работает около 2,8 тысячи ПВЗ Wildberries — за 2025 год открылось более тысячи новых. К концу четвертого квартала ПВЗ Ozon в городе выросли в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув почти 2,7 тысячи.

Эксперты по коммерческой недвижимости отмечают, что рынок ПВЗ переходит от хаотичного расширения к более продуманной стратегии.

Автор:
Юлия Аликова
