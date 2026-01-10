ПВЗ в Петербурге рванули вверх: Wildberries и Ozon "захватили" тысячи точек, рынок готовится к затишью

За год количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по всей России выросло вдвое. В Санкт-Петербурге также фиксируется стремительное увеличение таких точек, хотя точный подсчет затруднен.
По данным «Делового Петербурга», сейчас в городе действуют ПВЗ двух ключевых онлайн-платформ, и к концу 2025 года их число превысит 5,5 тысячи.
Рынок доставки и маркетплейсов продолжает бурно развиваться. В 2025 году Boxberry прекратила деятельность, но ее выкупил Яндекс. Аналитики прогнозируют, что в следующем году темпы роста замедлятся.
В Петербурге работает около 2,8 тысячи ПВЗ Wildberries — за 2025 год открылось более тысячи новых. К концу четвертого квартала ПВЗ Ozon в городе выросли в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув почти 2,7 тысячи.
Эксперты по коммерческой недвижимости отмечают, что рынок ПВЗ переходит от хаотичного расширения к более продуманной стратегии.
