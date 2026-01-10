ПВЗ в Петербурге рванули вверх: Wildberries и Ozon "захватили" тысячи точек, рынок готовится к затишью

Новости по теме

От тысячи рублей до процента от выручки: Петербург может изменить систему выплат от кикшеринга — что ждет рынок электросамокатов

Перейти

От 39 тысяч до 800 тысяч: какие цены на аренду квартир в «писательских» локациях Петербурга и что влияет на стоимость жилья

Перейти

От туфель за 50 тысяч до проката платьев: как выпускники в Петербурге готовятся к прощальному вечеру и сколько это стоит

Перейти

Золотые зубы для золотых рук: кому в Петербурге готовы платить по 500 тысяч ежемесячно

Перейти

Неожиданно: кому в Петербурге готовы платить почти 200 тысяч рублей

Перейти