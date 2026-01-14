Городовой / Город / Пьяных водителей «пощадят»: в России могут упростить оформление — штрафы без лишней волокиты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Пьяных водителей «пощадят»: в России могут упростить оформление — штрафы без лишней волокиты

Опубликовано: 14 января 2026 05:00
 Проверено редакцией
Пьяных водителей «пощадят»: в России могут упростить оформление — штрафы без лишней волокиты
Пьяных водителей «пощадят»: в России могут упростить оформление — штрафы без лишней волокиты
Городовой ру

Количество протоколов, которые сотрудники ГАИ обязаны оформлять, планируется сократить с шести до двух-трёх.

Правительство России поддержало предложение упростить процедуру оформления водителей, задержанных в нетрезвом виде. Сегодня сотрудники дорожной полиции вынуждены заполнять до шести различных документов в таких случаях. Теперь их количество может быть сокращено до двух или трёх.

В 2024 году количество административных дел, связанных с управлением автомобилем под воздействием алкоголя или отказом от медицинского освидетельствования, составило 403,5 тысячи. Разработчики изменений подчёркивают, что подобные меры не затрагивают права граждан и призваны лишь избавить инспекторов от лишней бумажной работы. Они уверены, что это поможет сократить ненужные действия и повысить эффективность работы сотрудников полиции.

Член президиума общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто обратил внимание на чрезмерную сложность нынешней процедуры. Он подчеркнул:

«Протокол отстранения водителя от управления транспортным средством, по большому счету, лишний документ: данные из него вполне можно указать в других протоколах, которые в этом случае всё равно должны быть оформлены. Фактически автоинспекторов избавят от лишней писанины, и вместо заполнения кучи одинаковых бумаг они смогут быстрее вернуться к контролю за дорожным движением».

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, сегодня инспекторы часто повторяют одни и те же сведения в нескольких документах. Среди обязательных протоколов сейчас: об отстранении от управления, акт освидетельствования, направление на медицинское освидетельствование, протокол о нарушении и документ о задержании транспортного средства. Упрощение процедуры снизит количество таких повторов и освободит время для других задач.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью