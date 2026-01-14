Пьяных водителей «пощадят»: в России могут упростить оформление — штрафы без лишней волокиты

Правительство России поддержало предложение упростить процедуру оформления водителей, задержанных в нетрезвом виде. Сегодня сотрудники дорожной полиции вынуждены заполнять до шести различных документов в таких случаях. Теперь их количество может быть сокращено до двух или трёх.
В 2024 году количество административных дел, связанных с управлением автомобилем под воздействием алкоголя или отказом от медицинского освидетельствования, составило 403,5 тысячи. Разработчики изменений подчёркивают, что подобные меры не затрагивают права граждан и призваны лишь избавить инспекторов от лишней бумажной работы. Они уверены, что это поможет сократить ненужные действия и повысить эффективность работы сотрудников полиции.
Член президиума общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто обратил внимание на чрезмерную сложность нынешней процедуры. Он подчеркнул:
«Протокол отстранения водителя от управления транспортным средством, по большому счету, лишний документ: данные из него вполне можно указать в других протоколах, которые в этом случае всё равно должны быть оформлены. Фактически автоинспекторов избавят от лишней писанины, и вместо заполнения кучи одинаковых бумаг они смогут быстрее вернуться к контролю за дорожным движением».
По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, сегодня инспекторы часто повторяют одни и те же сведения в нескольких документах. Среди обязательных протоколов сейчас: об отстранении от управления, акт освидетельствования, направление на медицинское освидетельствование, протокол о нарушении и документ о задержании транспортного средства. Упрощение процедуры снизит количество таких повторов и освободит время для других задач.
