Пять летних платьев, которые давно вышли из моды: не тратьте на них деньги

С приходом тепла платьям отводится особое место в дамском гардеробе. И неудивительно, ведь это самый простой способ почувствовать себя женственной и нарядной. Однако некоторые модели могут лишь испортить внешний вид.

Чтобы не попасть впросак, запомните, какие фасоны платьев уже безнадежно устарели. Если увидите такие в магазине, смело обходите стороной.

Платье с баской

Лет десять назад такие изделия были на пике — они выигрышно подчеркивали талию и бедра, скрывая при этом животик. Но на сегодняшний день модель совершенно утратила свою актуальность.

Если хочется скорректировать фигуру, выбирайте свободные платья А-силуэта. Их можно носить с поясом или без — в зависимости от настроения. А принт в виде вертикальной полоски и горловина с V-образным вырезом дополнительно помогут вытянуть силуэт.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Платье с асимметричным подолом

Модели, у которых передняя часть значительно короче задней, называются «маллет‎». Несколько лет назад такой фасон часто выбирали те, кто любят длину макси, но при этом хотят показать ноги. На сегодняшний день стильная альтернатива — это миди-платье с разрезом.

Платье-туника

Подобные модели выглядят неряшливо и зачастую дешевят образ. А все потому что они, как правило, делаются из ткани, которая совсем не держит форму, быстро растягивается и покрывается катышками. А еще туники часто украшают устаревшими принтами и вышивками.

Лучше сделать выбор в пользу трикотажного платья плотной вязки. Такое выглядит дорого и будет уместно выглядеть и в городе, и на отдыхе.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Платье с резинкой на плечах или талии

Модели, у которых резинка вставлена в спущенную линию плеч или в область талии вместо пояса — не самый актуальный вариант. Талию лучше всего подчеркивать либо с помощью ремня, либо выбирая модели облегающего кроя. А что касается открытых плеч и декольте, то в этой зоне не должно быть никаких резинок. Иначе образ будет смотреться простовато.

Платье из неопрена

Этот материал очень хорошо держит форму, что позволяет создать пышную нарядную юбку. Но на сегодня тренд на такой объем уже прошел. В моде более спокойные и сдержанные силуэты, а также натуральные материалы.

Если хочется чего-то необычного, обратите внимание на такие детали, как складки, драпировки, сложные узлы или асимметричные рукава и бретели. С точки зрения стиля это гораздо более удачная замена, отмечает портал Grazia.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru