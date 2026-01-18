Городовой / Город / Пылающий сюрприз: во дворе на Афанасьевской вспыхнула дорогая иномарка
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вместо покупки места — штраф в 10 тысяч: как петербуржцы воюют из-за столбиков, и это не шутка Город
Питерская драма: дама разошлась на досмотре и напала на полицейскую Город
Зарплаты замедлят бег: депутат раскрыла тревожный прогноз на 2026 год Город
Пожар в Келози: как семь жизней ускользнули из пламени Город
Забудьте про жвачку: специя, которая убивает несвежее дыхание за секунды: просто пожуйте 3 зернышка — и вы звезда беседы Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Россия Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Пылающий сюрприз: во дворе на Афанасьевской вспыхнула дорогая иномарка

Опубликовано: 18 января 2026 16:59
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Пылающий сюрприз: во дворе на Афанасьевской вспыхнула дорогая иномарка
Городовой ру

Во дворе жилого дома на улице Афанасьевской в Санкт-Петербурге произошёл пожар, в результате которого выгорели салон и моторный отсек автомобиля иностранного производства. Сотрудники городской службы спасения получили информацию о возгорании 18 января в 00:26. По данным МЧС, через 12 минут пожар был полностью потушен.

В ликвидации пламени были задействованы 10 спасателей и 2 пожарных автомобиля.

В результате происшествия никто не пострадал, об этом уточнили представители экстренных служб.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью