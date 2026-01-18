Пылающий сюрприз: во дворе на Афанасьевской вспыхнула дорогая иномарка

Во дворе жилого дома на улице Афанасьевской в Санкт-Петербурге произошёл пожар, в результате которого выгорели салон и моторный отсек автомобиля иностранного производства. Сотрудники городской службы спасения получили информацию о возгорании 18 января в 00:26. По данным МЧС, через 12 минут пожар был полностью потушен.

В ликвидации пламени были задействованы 10 спасателей и 2 пожарных автомобиля.

В результате происшествия никто не пострадал, об этом уточнили представители экстренных служб.

