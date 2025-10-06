«Рабство нынче не в моде»: петербуржцы выясняют, как зумеры меняют правила игры на российском рынке труда

На фоне этого в Сети развернулась настоящая битва между поколениями.

В Петербурге работодатели все чаще сталкиваются с тем, что молодые сотрудники — зумеры — пропускают работу из-за психологических проблем.

HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова в беседе с «Газетой.Ru» отмечает, что «среди стажеров и новичков встречаются случаи, когда человек может не выйти на работу по причине психологического состояния».

Реальность зумеров

По словам Зеленковой, миллениалы и старшие поколения привыкли «держаться до последнего», зумеры же в первую очередь заботятся о ментальном здоровье.

«Это поколение иначе воспринимает баланс между работой и личной жизнью, и это тоже сигнал для работодателей», — подчеркивает эксперт.

Как найти общий язык с зумерами?

Ключевая задача руководителя — не просто требовать дисциплины, а «суметь заинтересовать молодого сотрудника». Если работа будет казаться «значимой и увлекательной», мотивация возрастет.

Новая этика труда: мнения петербуржцев разделились

В среде петербуржцев разгорелась дискуссия:

«Правильно делают. Ради жадных работодателей теряют смысл и вкус жизни», — заявляют одни.

Другие же опасаются:

«А если такие снежинки врачами скорой помощи будут или хирургами?».

Есть и те, кто видит в этом позитивный сдвиг:

«Прекрасно, что такое поколение наконец-то появилось, уважающее себя и свое время».

«Не рабство, а уважение»: новый взгляд на трудовые ценности

«Мне кажется, людям давно пора понять, что рабство нынче не в моде», — пишет один из комментаторов, отмечая, что зумеры «требуют повышения зарплат, чтобы можно было жить в комфорте и расти как профессионалы своего дела».

Многие считают, что зумеры, видя пример трудоголизма родителей и нищенские пенсии бабушек и дедушек, делают осознанный выбор в пользу здоровья и личного благополучия.

В заключение, Зеленкова отмечает: