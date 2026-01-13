Раскрыт главный секрет Петербурга: линии — это не улицы, а берега

Этот феномен — не прихоть случая, а прямой отпечаток грандиозных, но не до конца реализованных планов основателя города.

Разгадка необычной топонимики Васильевского острова — загадка, уходящая корнями в самое начало XVIII века.

Видение Петра: “Северный Амстердам”

Путешествие в прошлое начинается с возвращения Петра I из его легендарного «Великого посольства» по Европе.

Вернувшись с глубокими знаниями о корабельном деле и европейской архитектуре, царь питал одну конкретную мечту — построить не просто столичный город, а “Северный Амстердам”.

Речь шла не столько о копировании Венеции, сколько о создании логистического и торгового центра по образцу голландской столицы — города каналов, рациональной планировки и процветающего купечества.

Главным объектом для реализации этой амбициозной идеи был выбран Васильевский остров. По замыслу Петра, остров должен был превратиться в сеть проточных каналов, пересекающихся строго под прямыми углами.

Эти водные артерии должны были обеспечить идеальную логистику, где лодки заменяли бы экипажи.

Рождение “Линий”: берега несуществующих каналов

Согласно первоначальному чертежу, по берегам этих будущих каналов должны были располагаться аккуратные, параллельные друг другу кварталы застройки.

Именно эти берега и получили нумерацию на планах: 1-я и 2-я линии, 3-я и 4-я и так далее. Планировалось три большие поперечные водные артерии, которые бы связали все “линии” в единую навигационную сеть.

Представьте себе картину, которую задумал Пётр:

“Вы живёте на 7-й линии. Ваш друг — на 11-й. Утром вы садитесь в лодочку у своего причала, неспешно плывёте вдоль берега по каналу, пересекаете Большой канал, поворачиваете в сторону нужной линии — и вот вы уже швартуетесь у дома друга на 11-й”.

Город представлялся как единая водная система.

Наследие незавершённого проекта

Однако после смерти Петра I грандиозные водные проекты столкнулись с реальностью: преемники монарха не обладали его фанатичной верой в флотскую логистику и не были готовы выделять колоссальные бюджеты на рытье каналов.

Мечта осталась лишь на бумаге.

Тем не менее, чертежи с уже пронумерованными берегами были сохранены и легли в основу реальной уличной системы. Именно поэтому на Васильевском острове находятся улицы, названные “линиями”.

Если внимательно изучить карту, можно заметить характерную парность: 8-я и 9-я линии расположены по разные стороны одной и той же проезжей части — словно они действительно являются противоположными берегами, разделенными водным путём.

Та же симметрия наблюдается у 10-й и 11-й, 12-й и 13-й линий и далее.

Этот след от нереализованной водной утопии стал уникальной архитектурной визитной карточкой острова. Пётр не успел вырыть каналы, но его идея навсегда запечатлелась в структуре города.

“Так появился один из самых необычных феноменов городской планировки в России — Васильевский остров с его линиями вместо улиц”.

Гуляя по 7-й или 10-й линии, прохожий фактически шагает по бывшему берегу канала, которого не существует.

