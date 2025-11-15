Городовой / Общество / Растет быстрее Москвы: в каком городе России за 15 лет построили почти половину жилья
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Забудьте о промозглом Петербурге: этот парк подарит вам «вечное лето» и аромат Италии Город
Счёт идёт на дни: россиянам напомнили, когда платить налоги — и чем обернётся промедление Город
Петербуржцам теперь не переплатить за парковку: обновлённое приложение шепнёт, на какой улице дешевле Город
Первый снег — и на ЗСД вышли на уборку более тридцати дорожных «гигантов» Город
Колодец, из которого не пьют: зачем в Петергофе построили чугунную беседку Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Растет быстрее Москвы: в каком городе России за 15 лет построили почти половину жилья

Опубликовано: 15 ноября 2025 11:30
Казань
Растет быстрее Москвы: в каком городе России за 15 лет построили почти половину жилья
Фото: Городовой.ру

Каждый третий дом здесь построен совсем недавно.

Казань попала в число лидеров урбанистического роста. По данным Единого ресурса застройщиков, столица Татарстана заняла шестое место среди самых быстрорастущих городов страны.

Эксперты называют этот результат закономерным: город демонстрирует устойчивый рост населения, активное развитие инфраструктуры и высокий спрос на новое жильё.

Город, который строится без пауз

По данным на 2024 год, почти 38% многоквартирного фонда Казани составляют дома, построенные после 2010 года. Четверть из них — в период с 2010 по 2019 годы, а ещё 14% появились всего за последние четыре года. Это один из самых динамичных показателей среди крупных российских городов.

Казань в числе мегаполисов нового поколения

Помимо Казани, в десятку городов с наибольшими темпами роста вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Тюмень, Сургут, Новосибирск, Нижневартовск и Каспийск. Все они демонстрируют общий тренд: жители всё чаще переезжают в крупные центры с развитой инфраструктурой, что усиливает темпы урбанизации.

Перспективы рынка жилья

Аналитики прогнозируют, что темпы роста в ближайшие годы сохранятся. Для Москвы ожидается ежегодное увеличение цен на 6%, для Петербурга — около 9%. Казань же рассматривается как город с устойчивым строительным потенциалом и привлекательным качеством городской среды.

Столица Татарстана уверенно укрепляет статус одного из главных городов новой России — современного, технологичного и по-своему уютного.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью