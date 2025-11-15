Растет быстрее Москвы: в каком городе России за 15 лет построили почти половину жилья

Казань попала в число лидеров урбанистического роста. По данным Единого ресурса застройщиков, столица Татарстана заняла шестое место среди самых быстрорастущих городов страны.
Эксперты называют этот результат закономерным: город демонстрирует устойчивый рост населения, активное развитие инфраструктуры и высокий спрос на новое жильё.
Город, который строится без пауз
По данным на 2024 год, почти 38% многоквартирного фонда Казани составляют дома, построенные после 2010 года. Четверть из них — в период с 2010 по 2019 годы, а ещё 14% появились всего за последние четыре года. Это один из самых динамичных показателей среди крупных российских городов.
Казань в числе мегаполисов нового поколения
Помимо Казани, в десятку городов с наибольшими темпами роста вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Тюмень, Сургут, Новосибирск, Нижневартовск и Каспийск. Все они демонстрируют общий тренд: жители всё чаще переезжают в крупные центры с развитой инфраструктурой, что усиливает темпы урбанизации.
Перспективы рынка жилья
Аналитики прогнозируют, что темпы роста в ближайшие годы сохранятся. Для Москвы ожидается ежегодное увеличение цен на 6%, для Петербурга — около 9%. Казань же рассматривается как город с устойчивым строительным потенциалом и привлекательным качеством городской среды.
Столица Татарстана уверенно укрепляет статус одного из главных городов новой России — современного, технологичного и по-своему уютного.