Разгон не по адресу: на Пироговской набережной арендованная машина влетела в стену

Опубликовано: 27 декабря 2025 14:58
Городовой ру

В результате происшествия автомобиль получил серьёзные повреждения, внутри сработала подушка безопасности, а детали оказались разбросаны по проезжей части.

Минувшим вечером в Выборгском районе произошла авария с арендованным автомобилем. Человек за рулём не справился с управлением, и легковой автомобиль врезался в стену на Пироговской набережной.

На записях с места происшествия заметно, что транспортное средство сильно повреждено: сработали системы безопасности, детали автомобиля оказались разбросаны по дороге. Машина заняла крайний левый ряд, из-за чего затруднено движение других машин.

В момент аварии водителя рядом с транспортным средством не обнаружили. Сведения о его состоянии, а также подробности произошедшего уточняются.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
