Разгон не по адресу: на Пироговской набережной арендованная машина влетела в стену

Минувшим вечером в Выборгском районе произошла авария с арендованным автомобилем. Человек за рулём не справился с управлением, и легковой автомобиль врезался в стену на Пироговской набережной.
На записях с места происшествия заметно, что транспортное средство сильно повреждено: сработали системы безопасности, детали автомобиля оказались разбросаны по дороге. Машина заняла крайний левый ряд, из-за чего затруднено движение других машин.
В момент аварии водителя рядом с транспортным средством не обнаружили. Сведения о его состоянии, а также подробности произошедшего уточняются.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».