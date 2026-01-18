Городовой / Полезное / Размораживаю мясо быстрее, чем с микроволновкой: волокна сохраняют упругость, цвет не напоминает подошву
Размораживаю мясо быстрее, чем с микроволновкой: волокна сохраняют упругость, цвет не напоминает подошву

Опубликовано: 18 января 2026 08:30
 Проверено редакцией
мясо
Размораживаю мясо быстрее, чем с микроволновкой: волокна сохраняют упругость, цвет не напоминает подошву
Фото: Городовой.ру

Если нужно срочно разморозить мясо, а микроволновки под рукой нет, воспользуйтесь простым, но эффективным способом с тёплой водой и сахаром. Этот метод позволяет сохранить текстуру и цвет продукта.

Налейте в кастрюлю воду температурой около 40–45 градусов (не горячее, чтобы мясо не начало вариться). Добавьте сахар из расчёта одна столовая ложка на литр жидкости и размешайте до полного растворения.

Опустите замороженное мясо в этот раствор на 10–15 минут. Сахар изменяет свойства воды, ускоряя оттаивание без потери качества. После этого мясо можно сразу готовить — оно не станет сладким на вкус.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
