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Жена неспроста вернулась в Россию: продюсер проболтался о разводе Преснякова

19 сентября 2024 13:40
Жена неспроста вернулась в Россию: продюсер проболтался о разводе Преснякова
Жена неспроста вернулась в Россию: продюсер проболтался о разводе Преснякова
legion-media

Теперь супруги даже живут не вместе.

Бывший директор группы t.A.T.u. и Филиппа Киркорова Леонид Дзюник в разговоре с NEWS.ru неожиданно подтвердил слухи о разводе Никиты Преснякова и Алены Красновой. Оказалось, что внук Аллы Пугачевой больше не живет с моделью, и, по словам Дзюника, пара уже давно разошлась: «Я так понимаю, что он был женат и в разводе уже, насколько я знаю».

Впрочем, эта информация не стала большой неожиданностью для тех, кто следил за жизнью звездной пары. В сентябре 2022 года Никита и Алена уехали в США, но в июле 2024 года Краснова вернулась в Россию. И не просто вернулась — как оказалось, она до сих пор здесь, а на ее странице в соцсетях в графе «место жительства» значится Москва. Никита же остался за океаном.

Казалось бы, совсем недавно, в 2017 году, они сыграли шикарную свадьбу в Подмосковье. Друг за друга при любой ситуации стояли горой.

Впрочем, Никита успел опровергнуть известие о разводе. Узнав о признании Дзюника, он поспешил высказаться в резкой форме:

«Мне друг прислал статью только что... Это какая-то ерунда. Мы не расстались, любим друг друга невероятно. Все супер, вообще отлично. Не знаю, откуда это кто высосал?»

Где именно искать правду, фанаты пока не определились.

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Автор:
Ольга Хромова
Общество Алла ПугачеваНикита ПресняковАлена Краснова
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