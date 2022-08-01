Алена Краснова

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Петербургская полиция нашла (и засекретила) свидетелей, которые рискнули дать показания против 33-летнего вора в законе Али Гейдарова. Благодаря им авторитет, до недавнего времени удачно избегавший
Выборгский дворец культуры Народный театр юного зрителя Малый зал 7, 21 апреля 2013г. в 12.00 Для старшеклассников, учителей и родителей «ДЕВОЧКА И АПРЕЛЬ или ТВОЙ
Выборгский ДК, Малый зал 17 марта 12.00 Для детей и подростков «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» Немного абсурдная эксцентрическая комедия приколов и розыгрышей в стиле дель-арте по пьесе
ДК Выборгский 27 марта 2012г. в 17.00 Для старшеклассников, учителей и родителей « ДЕВОЧКА И АПРЕЛЬ или ТВОЙ ПОЦЕЛУЙ» Вход СВОБОДНЫЙ Лирическая история о первой любви