Развестись молча не выйдет: в России рассмотрят обязательные медиации перед разводом
Развестись молча не выйдет: в России рассмотрят обязательные медиации перед разводом

Опубликовано: 6 января 2026 02:30
 Проверено редакцией
В новых правилах предполагается особое внимание уделять разбирательствам, в которых задействованы дети.

Правительство России планирует сделать обязательным досудебное разрешение семейных споров с помощью процедуры медиации.

Такой подход отражён в утверждённой программе семейной и демографической политики. В ближайшее время планируется внести коррективы в федеральное законодательство, регулирующее альтернативные способы урегулирования разногласий с посредником.

Если эти изменения будут одобрены, судебные разбирательства по семейным вопросам приостанавливаются на период проведения переговоров между сторонами. Отдельно подчёркивается, что особое внимание уделят ситуациям, где затронуты интересы детей.

В таких случаях встреча с медиатором до обращения в суд станет обязательной для супругов, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, какие дни предпочитают для регистрации брака в будущем. Согласно данным, наибольшее число пар подали заявки на 26 июня 2026 года. Этот день оказался самым востребованным среди молодожёнов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
