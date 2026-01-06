Развестись молча не выйдет: в России рассмотрят обязательные медиации перед разводом

Правительство России планирует сделать обязательным досудебное разрешение семейных споров с помощью процедуры медиации.
Такой подход отражён в утверждённой программе семейной и демографической политики. В ближайшее время планируется внести коррективы в федеральное законодательство, регулирующее альтернативные способы урегулирования разногласий с посредником.
Если эти изменения будут одобрены, судебные разбирательства по семейным вопросам приостанавливаются на период проведения переговоров между сторонами. Отдельно подчёркивается, что особое внимание уделят ситуациям, где затронуты интересы детей.
В таких случаях встреча с медиатором до обращения в суд станет обязательной для супругов, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, какие дни предпочитают для регистрации брака в будущем. Согласно данным, наибольшее число пар подали заявки на 26 июня 2026 года. Этот день оказался самым востребованным среди молодожёнов.
