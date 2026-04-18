Рецепт салата "Лилия", который я искал годами — теперь готовлю каждый день: сочная вкуснота

Рецептом вкуснейшего салата поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".
Ингредиенты:
куриное филе — 300 г, маринованные огурцы — 2-3 шт, отварная морковь — 1-2 шт, консервированные ананасы — 200 г, майонез — по вкусу, свежая петрушка — небольшой пучок, соль — по вкусу
Приготовление:
Отвариваю куриное филе в слегка подсоленной воде до готовности, затем остужаю и нарезаю небольшими кубиками или разбираю на волокна.
Отдельно подготавливаю овощи: отварную морковь натираю на крупной тёрке, а маринованные огурчики нарезаю небольшими кубиками.
Консервированные ананасы обязательно откидываю на сито, чтобы убрать лишний сироп, и нарезаю кусочками, если они кольцами.
Свежую петрушку мелко шинкую — она добавляет салату аромат и свежесть.
Далее собираю салат. Можно перемешать все ингредиенты или выложить слоями. В классическом варианте я делаю так: куриное филе, майонез, огурчики, морковь, ананасы, ещё немного майонеза и сверху петрушка.
После сборки убираю салат в холодильник на 30-40 минут, чтобы он хорошо пропитался и стал ещё нежнее.
Примерное время приготовления: 20 минут + время на пропитку
