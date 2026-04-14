Готовлю невероятный завтрак за 5 минут: просто ставлю в микроволновку — и готово
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Готовлю невероятный завтрак за 5 минут: просто ставлю в микроволновку — и готово

Опубликовано: 14 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Когда утром нет времени и желания возиться с завтраком, этот рецепт выручает.

Рецептом быстрого завтрака в микроволновке поделилась автор Дзен-канала "Кулинарка".

Ингредиенты

булочки для бургеров — 2 шт., сыр — 40 г, колбаса — 40 г, яйца — 2 шт., помидор — половинка, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, зелень — для подачи

Приготовление

Сначала я подготавливаю булочки. Острым ножом аккуратно надрезаю верхушку, формируя шапочку, но не срезаю её полностью. Затем осторожно вынимаю часть мякиша из середины, чтобы освободить место для начинки.

Колбасу и сыр натираю на крупной тёрке. На дно каждой булочки выкладываю немного тёртого сыра — он расплавится и создаст аппетитную основу. Сверху добавляю тёртую колбасу и слегка прижимаю начинку вилкой.

Помидор нарезаю небольшими кубиками и распределяю поверх колбасы. При желании его можно заменить сладким перцем, маслинами или маринованным огурцом.

Затем аккуратно разбиваю яйцо в каждую булочку. Приправляю солью и чёрным перцем по вкусу, после чего посыпаю сверху оставшимся сыром. Закрываю булочки шапочками и отправляю их в микроволновку. Готовлю при мощности 800 Вт в течение 2,5-3,5 минут.

Примерное время приготовления: 5 минут

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью