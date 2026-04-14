Готовлю невероятный завтрак за 5 минут: просто ставлю в микроволновку — и готово

Рецептом быстрого завтрака в микроволновке поделилась автор Дзен-канала "Кулинарка".
Ингредиенты
булочки для бургеров — 2 шт., сыр — 40 г, колбаса — 40 г, яйца — 2 шт., помидор — половинка, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, зелень — для подачи
Приготовление
Сначала я подготавливаю булочки. Острым ножом аккуратно надрезаю верхушку, формируя шапочку, но не срезаю её полностью. Затем осторожно вынимаю часть мякиша из середины, чтобы освободить место для начинки.
Колбасу и сыр натираю на крупной тёрке. На дно каждой булочки выкладываю немного тёртого сыра — он расплавится и создаст аппетитную основу. Сверху добавляю тёртую колбасу и слегка прижимаю начинку вилкой.
Помидор нарезаю небольшими кубиками и распределяю поверх колбасы. При желании его можно заменить сладким перцем, маслинами или маринованным огурцом.
Затем аккуратно разбиваю яйцо в каждую булочку. Приправляю солью и чёрным перцем по вкусу, после чего посыпаю сверху оставшимся сыром. Закрываю булочки шапочками и отправляю их в микроволновку. Готовлю при мощности 800 Вт в течение 2,5-3,5 минут.
Примерное время приготовления: 5 минут
