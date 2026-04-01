Редис‑чемпион: топ сортов для теплицы из поликарбоната - вырастут как на дрожжах

Лучшие сорта редиса с ранним сроком созревания

Чтобы получить до 3 кг редиса с квадратного метра всего за три недели, мало просто посеять семена. Успех наполовину зависит от правильно подобранного сорта.

Для поликарбонатной теплицы, где тепло и свет распределяются иначе, чем на улице, нужны особые варианты - скороспелые и устойчивые к нехватке солнца, сообщила опытный агроном Ксения Давыдова.

Проверенные сорта для теплицы

«18 дней» - знаменитый сорт. На самом деле полная спелость наступает за 20–23 дня. Корнеплоды цилиндрические, нежные, почти не стрелкуются. С квадратного метра собирают около 2 кг.

«Французский завтрак» - настоящий тепличный любимец. Цилиндрические плоды с белым кончиком созревают за 21–25 дней, не дрябнут и дают стабильно до 2,5 кг с метра.

«Жара» - старый добрый советский сорт. Название обманчиво: он отлично переносит прохладу. Созревает за 18–25 дней, урожайность — до 2 кг.

«Сакса» - ультраскороспелый круглый сорт. От всходов до сбора проходит 20–23 дня. Ботва компактная, что удобно при плотной посадке. При хорошем уходе дает до 3 кг с метра.

фото legion-media

Как выбрать сорт под свой регион

В средней полосе и Подмосковье весной часто не хватает солнца. Здесь хорошо себя покажут «Рондар F1», «Французский завтрак», «Дуро» - они не вытягиваются и не стрелкуются в пасмурную погоду.

На Урале и в Сибири лето яркое, но короткое, а в теплице бывают резкие перепады температуры. Подойдут закаленные сорта: «Жара», «Заря», «Моховский». Они не боятся холода и успевают созреть за 20–22 дня до наступления жары.

На юге главная проблема - раннее тепло, из-за которого редис идет в стрелку и горчит. Спасают гибриды «Селеста F1», «Рудольф F1», «Чемпион».

Чего стоит избегать

Поздние сорта в теплице не нужны - они занимают место 50–60 дней и часто уходят в стрелку. Не берите сорта для открытого грунта без пометки об устойчивости. И избегайте сортов с раскидистой высокой ботвой — в теплице они будут затенять друг друга.

"Если вы только начинаете, не гонитесь за экзотикой. Начните с проверенных вариантов. И помните: даже самый лучший сорт не даст урожая, если посеять его слишком рано в холодную землю или слишком густо", - отметила агроном.

