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Редкая садовая соня на «острове смерти»: как минные поля спасли пушистого героя Финского залива

Опубликовано: 15 июня 2025 13:02
Садовая соня
Редкая садовая соня на «острове смерти»: как минные поля спасли пушистого героя Финского залива
Городовой ру

Ученые обнаружили редкого зверька на труднодоступном острове.

На острове Большой Тютерс в Финском заливе ученые обнаружили настоящую природную сенсацию — редкую садовую соню. Этот маленький зверек, похожий на пушистую белку с темной маской на глазах. Он считается одним из самых редких млекопитающих Европы и занесен в Красную книгу России.

Раньше считалось, что в Северной и Восточной Европе садовая соня практически исчезла. Однако на острове она все еще живет и даже чувствует себя вполне неплохо.

Почему остров называют «островом смерти»?

Почему же этот остров стал таким укромным уголком для редкого зверька? Все дело в том, что Большой Тютерс — почти необитаемый и труднодоступный остров, который еще называют «островом смерти». Название связано с тем, что там до сих пор сохранились минные поля времен Второй мировой войны.

Из-за опасности и отсутствия людей остров долгое время оставался нетронутым, что, по мнению ученых, и помогло сохранить уникальную экосистему, включая изолированную популяцию садовой сони, сообщает Фонд защитников природы.

Кто изучает соню и как это происходит?

Исследование этого загадочного зверька ведут специалисты Нижне-Свирского заповедника. Они уже нашли следы жизнедеятельности сони в разных частях острова, что говорит о стабильном присутствии вида.

Сейчас ученые планируют провести детальный мониторинг: посчитать, сколько зверьков живет на острове, изучить их генетику и понять, какие угрозы могут нависнуть над этой популяцией.

Для доставки команды и оборудования на остров используется вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел», ведь добраться туда — задача не из легких.

Не только соня — еще одна природная загадка Ленобласти

Кстати, это не единственная необычная находка в Ленинградской области за последнее время: недавно под Гатчиной, обнаружили гигантский гриб-мутант, трутовик лакированный. Он тоже занесен в Красную книгу.

Растение выросло в подвале дома и жильцам теперь придется не сладко, так как уничтожение и изъятие из природы редких краснокнижных видов запрещены законом.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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