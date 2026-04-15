Рекордные 53 тысячи швартовок: Петербург готовит речной бум-2026

В 2025 году к причалам Санкт-Петербурга пришвартовались суда 49 тысяч раз. В 2026 году ожидают превзойти этот рекорд — около 53,5 тысячи швартовок. Об этом рассказал Алексей Гончаров в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Прошлый год оказался рекордным и длился 213 дней. Навигационный сезон 2026-го открылся 15 апреля, и город нацелен на еще лучшие показатели, передает Neva.Today.
В Петербурге расширяется сеть зарядных станций для электросудов: в этом году появится новая на Арсенальной набережной.
Власти систематически совершенствуют инфраструктуру как для владельцев судов, так и для пассажиров — причалы оснащены всем необходимым и удобны для людей с ограниченными возможностями.
Среди нововведений сезона-2026 Гончаров упомянул запрет на движение у Петропавловской крепости по ночам с 23:00 до 5:00.
На реках и каналах города запланировано свыше 20 событий: «Алые паруса», SUP-фестиваль, Главный Военно-морской парад и другие.