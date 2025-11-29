Городовой / Город / Рельсы против капота: на севере Петербурга трамвай схлестнулся с легковушкой в жёстком ДТП
Рельсы против капота: на севере Петербурга трамвай схлестнулся с легковушкой в жёстком ДТП

Опубликовано: 29 ноября 2025 18:54
На трамвайных путях произошла авария, из-за которой движение временно остановлено.

Рядом со станцией метро «Площадь Мужества» на севере Санкт-Петербурга вечером случилось крупное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. По предоставленной информации, передняя часть машины получила серьёзные повреждения и полностью разрушена.

Несмотря на тяжесть столкновения, обошлось без пострадавших. В результате аварии движение трамваев оказалось перекрыто — образовалась значительная пробка и проехать по этому участку не представляется возможным.

Известно, что происшествие произошло напротив жилого дома №4, находящегося на Измайловском проспекте. Легковым транспортом управлял мужчина 31 года, который двигался в сторону набережной Обводного канала.

Автор:
Юлия Аликова
Город
