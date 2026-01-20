Роботы на трубке: в России могут обязать заранее предупреждать, что с вами говорит не человек

Депутаты, представляющие объединение «Справедливая Россия», намерены вынести на обсуждение в Государственной думе инициативу, предполагающую информирование граждан при массовых телефонных обращениях, что с ними разговаривает автоматизированная система.
Как сообщает ТАСС, данный законопроект предполагает внесение изменений в действующий нормативный акт о связи.
Как указано в сопроводительном документе, использование роботов для телефонных звонков становится все более частым явлением в последние годы.
По мнению инициаторов проекта, подобное нововведение поможет снизить уровень недоверия граждан к телефонным контактам, а также послужит инструментом борьбы с телефонным мошенничеством.
Ожидается, что обязательное предупреждение повысит цифровую грамотность и учтет интересы как абонентов, так и телекоммуникационных компаний.
Законопроект предусматривает, что уведомление о ведении разговора с помощью голосового робота должно быть озвучено не позднее чем через пять минут после начала общения.
Ранее в информационных сообщениях отмечалось, что в Санкт-Петербурге жителей призывали быть осторожнее из-за звонков от мошенников, которые представлялись сотрудниками Водоканала.
