Роботы на трубке: в России могут обязать заранее предупреждать, что с вами говорит не человек

Опубликовано: 20 января 2026 03:41
 Проверено редакцией
Депутаты, представляющие объединение «Справедливая Россия», намерены вынести на обсуждение в Государственной думе инициативу, предполагающую информирование граждан при массовых телефонных обращениях, что с ними разговаривает автоматизированная система.

Как сообщает ТАСС, данный законопроект предполагает внесение изменений в действующий нормативный акт о связи.

Как указано в сопроводительном документе, использование роботов для телефонных звонков становится все более частым явлением в последние годы.

По мнению инициаторов проекта, подобное нововведение поможет снизить уровень недоверия граждан к телефонным контактам, а также послужит инструментом борьбы с телефонным мошенничеством.

Ожидается, что обязательное предупреждение повысит цифровую грамотность и учтет интересы как абонентов, так и телекоммуникационных компаний.

Законопроект предусматривает, что уведомление о ведении разговора с помощью голосового робота должно быть озвучено не позднее чем через пять минут после начала общения.

Ранее в информационных сообщениях отмечалось, что в Санкт-Петербурге жителей призывали быть осторожнее из-за звонков от мошенников, которые представлялись сотрудниками Водоканала.

Автор:
Юлия Аликова
Город
