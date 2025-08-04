Роскошь по-толстовски: на что великий писатель мог потратить деньги, полученные за «Анну Каренину»

Что стоило богатство того времени?

«Анна Каренина» Льва Толстого — роман, вошедший в сокровищницу мировой литературы, был опубликован в журнальном варианте в 1875—1877 годах, а впервые вышел отдельным изданием в 1878-м.

За это произведение автор получил гонорар в размере 20 000 рублей — сумма, которую в те времена можно было назвать внушительной.

Она могла обеспечить вполне комфортную жизнь.

Интересно взглянуть, на что именно можно было потратить эти деньги и какую реальную стоимость имела такая щедрость издателей.

Дом в Москве — за половину суммы

Как пишет Телеграм-канал "История. Исторические факты", самая крупная покупка — московский дом, ставший мечтой многих.

Он стоил приблизительно 12 000 рублей — то есть больше половины полученного гонорара.

Понятно, что для Льва Толстого, чья жизнь была тесно связана с сельской усадьбой, это была солидная сумма, но и символическая плата за бесценное литературное творение.

От дубовой рощи до дрожек

Любители природы могли бы разбогатеть, приобретя дубовую рощу в Рязанской губернии за 5 000 рублей — отличный подарок для поклонников тихих прогулок и свежего воздуха.

Для тех, кто предпочитал передвижение с комфортом, стоили 570 рублей дрожки с верхом — легкая, удобная карета, необходимая для перемещений по городу или загородным дорогам.

Бричка без рессор была доступнее — всего 300 рублей, при этом не менее практична.

Мелочи жизни и предметы роскоши

На оставшиеся деньги можно было приобрести множество вещей для повседневного и изысканного быта.

Целая тысяча сигар различных фабрик стоила лишь 40 рублей — удовольствие для настоящих гурманов.

Изящные вольтеровские кресла из красного дерева, обитые бараканом — 600 рублей за 30 штук, что говорило о достатке и хорошем вкусе хозяина дома.

Женская мода была представлена двумя собольими палантинами за 800 рублей и десятком пар сапожек, украшенных опойковым материалом, стоимостью 80 рублей.

Практичные вещи и удовольствия

Не забыты были также и более практичные покупки — 100 кожаных портфелей за 330 рублей, или 60 стальных бритв за 85 рублей.

Фарфоровые чашки — 120 штук, за 50 рублей, в те времена считались важным атрибутом гостеприимства, а 4 пуда стеариновых свечей обошлись в 40 рублей, создавая уют и свет в доме.

И, конечно, лакомство для всех — 4 крупные дыни, всего за 10 рублей, вошли в этот длинный список.

«Анна Каренина» — не просто роман, а зеркало общества

Роман Льва Толстого — это не только история трагической любви между Анной Карениной и офицером Алексеем Вронским, но и масштабное полотно жизни русского дворянства второй половины XIX века, их нравов и быта в городах Петербурге и Москве.

Его гонорар — немалый по тем временам капитал — можно рассматривать как символ ценности искусства и одновременно — как отражение социальной и экономической действительности, в которой жили герои романа и окружающая их реальность.