Россия забрала каждый шестой мандарин, ушедший на экспорт — внезапная арифметика цитрусов

В период с января по сентябрь 2025 года Россия заняла первое место в мире по объёму импортированных мандаринов. На долю страны пришлось 17 процентов от общего мирового ввоза этих фруктов. Среди ведущих потребителей цитрусовых также оказались США и Великобритания, которые импортировали 7,7 и 7,6 процента соответственно.
Если рассматривать финансовые показатели, то Франция стала лидером по затратам на покупку мандаринов, закупив плодов на сумму 337,5 миллиона долларов. Следом расположились: Великобритания — 316,1 миллиона долларов, США — 308,1 миллиона долларов, Россия — около 296,4 миллиона долларов, а Германия — 280,9 миллиона долларов.
