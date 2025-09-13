Россияне потратили 9540 рублей в ресторане Басты: сколько блюд было в чеке, что думают о еде?

В Gorilla by БАСТА на Мясницкой всё построено на эффекте погружения. Внутри скорее клуб, чем ресторан: неоновые надписи, граффити с гориллами, полумрак, в котором каждый стол выглядит как отдельная сцена. Атмосфера давит сразу — еда становится частью перформанса.
Меню играет на контрастах. Сначала приносят огурцы по-азиатски с кешью: простая подача, но вкус держит баланс между остротой и ореховой сладостью.
За ними — гедза с уткой, сочные и тонко вылепленные, где соус работает как последний акцент. Главный эксперимент скрыт в «бургере с лососем»: привычный вид, но по сути это суши в переосмысленном формате, где рис и рыба собраны в форму сэндвича.
Дальше идут гунканы: рыба свежая, начинка плотная, но риса заметно больше, чем хотелось бы, и баланс слегка смещён. Зато тартар с угрём и трюфельным соусом оправдывает статус гастрономического шоу, хотя объём порции скорее напоминает дегустацию.
Коктейли подают как отдельное направление: версия на саке с юдзу стоит почти восемьсот рублей, но гармонично вписывается в японский фьюжн. Итоговый счёт за вечер на двоих приближается к десяти тысячам, конкретно 9540, — сумма ощутимая.
Но за неё покупаешь не только набор из 16 позиций в чеке, а целый вечер в пространстве, где гастрономия и шоу сведены в единое действие.
Отметим, что цены актуальны на момент написания заметки, а ваш опыт посещения заведения может сильно отличаться от описанного.