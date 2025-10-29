Петербургским пенсионерам положены особые льготы: взносы за капремонт и мусор вернут только настырным

Пенсионерам в Петербурге льготы положены, но работает всё так, будто система сделана для тех, кто любит квесты. Компенсации есть, суммы приличные, но пока сам не придёшь, не подашь заявление и не принесёшь стопку бумаг — никто ничего не оформит.
Капремонт: 50% или 100%, но только тем, кто вписывается в жёсткие условия
В городе действует простая формула:
- с 70 лет — государство возвращает 50%,
- с 80 лет — компенсируют 100% взносов на капремонт.
Казалось бы, красота. Но дальше начинается бюрократический финт.
Чтобы получить компенсацию:
- квартира должна быть в собственности,
- пенсионер должен в ней жить,
- и — внимание — не работать.
Если живёт не один, то остальные прописанные должны быть тоже пенсионерами или инвалидами I–II группы — и тоже безработными.
И главное: компенсация не начнёт начисляться сама. Сначала заплати полный взнос, а потом стой в МФЦ, подавай заявление — и только потом получай деньги обратно.
Вывоз мусора: те же правила, те же возрастные планки
С ТКО всё аналогично:
- после 70 лет — 50% компенсации,
- после 80 лет — 100%.
И никаких автоматических начислений. Хочешь вернуть деньги — иди в МФЦ.
Для многих пенсионеров эти льготы — не бонус, а спасение. Счета растут, коммунальные платежи ползут вверх, и каждая компенсация превращается в реальный кусок бюджета. Но многие попросту не знают, что им положено, или уверены, что льгота работает «сама». Не работает.