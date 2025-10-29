Городовой / Общество / Петербургским пенсионерам положены особые льготы: взносы за капремонт и мусор вернут только настырным
Петербургским пенсионерам положены особые льготы: взносы за капремонт и мусор вернут только настырным

Опубликовано: 29 октября 2025 18:44
пенсионеры и льготы
Городовой ру/ globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev

Делимся списком тех, кому положены.

Пенсионерам в Петербурге льготы положены, но работает всё так, будто система сделана для тех, кто любит квесты. Компенсации есть, суммы приличные, но пока сам не придёшь, не подашь заявление и не принесёшь стопку бумаг — никто ничего не оформит.

Капремонт: 50% или 100%, но только тем, кто вписывается в жёсткие условия

В городе действует простая формула:

  • с 70 лет — государство возвращает 50%,
  • с 80 лет — компенсируют 100% взносов на капремонт.

Казалось бы, красота. Но дальше начинается бюрократический финт.

Чтобы получить компенсацию:

  • квартира должна быть в собственности,
  • пенсионер должен в ней жить,
  • и — внимание — не работать.

Если живёт не один, то остальные прописанные должны быть тоже пенсионерами или инвалидами I–II группы — и тоже безработными.

И главное: компенсация не начнёт начисляться сама. Сначала заплати полный взнос, а потом стой в МФЦ, подавай заявление — и только потом получай деньги обратно.

Вывоз мусора: те же правила, те же возрастные планки

С ТКО всё аналогично:

  • после 70 лет50% компенсации,
  • после 80 лет100%.

И никаких автоматических начислений. Хочешь вернуть деньги — иди в МФЦ.

Для многих пенсионеров эти льготы — не бонус, а спасение. Счета растут, коммунальные платежи ползут вверх, и каждая компенсация превращается в реальный кусок бюджета. Но многие попросту не знают, что им положено, или уверены, что льгота работает «сама». Не работает.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
