Россияне страхуют ноги и руки: спрос вырос на 40% за два года

Спортивная страховка в России за последние два года стала пользоваться заметно большим спросом. Как рассказал специалист по вопросам страхования Ярослав Остудин, россияне оформили на 40% больше подобных полисов. Такие данные эксперт привёл, говоря о динамике рынка.

Значительно чаще застраховать здоровье во время спортивных занятий решают не только сами спортсмены-любители, но и родители, чьи дети посещают спортивные секции или школы. Наибольший интерес к этим услугам проявляется во втором и третьем кварталах года. В апреле наблюдается наибольший рост оформления полисов — это объясняется подготовкой к наступающему сезону, когда популярность приобретают такие направления, как велосипедный спорт и роллерблейдинг, а многие отправляются в активные отпуска.

Летние месяцы, по наблюдениям специалистов за 2024 и 2025 годы, отличаются меньшей активностью покупателей на рынке спортивного страхования, тогда как к осени спрос вновь возрастает. Остудин отмечает, что в настоящее время оформить такой полис можно примерно за 700 рублей в месяц или около 9 тысяч в год. Такая страховка помогает покрыть расходы на лечение травм, которые могут вылиться в значительную сумму — например, расходы на восстановление после вывиха колена.

По словам эксперта, раньше оформление спортстраховки требовалось преимущественно для участия профессионалов в соревнованиях. Однако теперь россияне осознали: дорогостоящих травм можно не избежать даже на обычной тренировке или пробежке, и стали чаще оформлять такие полисы добровольно. Особую популярность получили страховые продукты, которые защищают не только при занятиях традиционными видами спорта вроде бега, плавания или езды на велосипеде.

Сейчас страховка может быть оформлена и для тех, кто предпочитает менее привычные и зачастую более травмоопасные увлечения: сапсерфинг, спелеология, бразильское джиу-джитсу, стрельба из арбалета. Остудин подчёркивает:

«Страховой рынок захватывает волна новых, зачастую более требовательных к координации и потому травмоопасных увлечений. Зимой каждый второй турист, отправляющийся на горнолыжные курорты, добавляет в свою страховку соответствующую опцию. Также начали страховаться беговые клубы, сообщества велосипедистов и организаторы спортивных мероприятий. Всего страховые продукты могут покрывать травмы до 280 различных видов спорта».

Таким образом, выбор страховых программ значительно расширился. Такие услуги доступны лицам от 2 до 75 лет. Сумма выплаты зависит от характера травмы и может достигать 500 тысяч рублей.

