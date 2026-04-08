Российские Мальдивы: где находятся лучшие пляжи страны - здесь всегда лазурная вода и белоснежный песок

Многие россияне мечтают об отдыхе на Мальдивах, где они смогут насладиться лазурным морем, белоснежным песком, живописными пейзажами. Но путешественники и не догадываются, что такие пляжи можно встретить и на территории России. Речь идет о побережье Крыма. Портал «Яндекс-Путешествия» назвал несколько пляжей, которые точно смогут сравниться с раскрученными Мальдивами.

Коса Беляус

Пляж расположен в западной части полуострова, рядом с Евпаторией. Коса отделяет озеро Донузлав от Черного моря. Туристы называют это место райским, так как тут есть все для комфортного отдыха – рестораны, кафе, шезлонги, песчаное побережье, которое сравнивают с лучшими курортами мира. Вода имеет лазурный цвет, отличается особой чистотой.

Генеральский пляж

«Песчаные пляжи Крыма можно найти и на Азовском море. Например, в пригороде Керчи находится около 70 скалистых бухт — это Генеральские пляжи. Места дикие, сюда приезжают за уединением с природой, часто — с палатками. Песок здесь крупный, но светлый. Спуск в воду является пологим», - сообщает источник.

Пляж «Майами»

Рядом с мысом Тарханкут в Оленевке находится место, которое точно не получится отличить от Мальдивских островов. Пляж расположен на косе, которая разделяет озеро Лиман и Черное море. Здесь установлены навесы от солнца, есть туалеты, раздевалки и душевые кабины. Вода тут имеет максимально лазурный оттенок.

Пляж «Золотые пески»

Расположен на западном побережье Крыма. Сам пляж небольшой, ведь его протяженность составляет всего 300 метров, но это место схоже с лучшими курортами. Песок здесь очень мелкий, при этом для удобства туристов тут проложили деревянные дорожки. На территории пляжа обеспечены необходимые условия для комфортного отдыха. Тут можно найти лежаки, туалеты, раздевалки, батуты, водные горки, детские площадки, столовые, кафе.

