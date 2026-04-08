Ближе Таиланда и дешевле Турции: найдена безвизовая страна для бюджетного отдыха в 2026 году

Где отдохнуть без визы и особых трат в 2026 году

Сезон отпусков не за горами, и многие путешественники уже задумываются, куда полететь в отпуск. Аналитики портала "Банки.ру" проанализировали стоимость туров в 2026 году и рассказали, какая безвизовая страна оказалась наиболее бюджетной и в то же время интересной для отдыха.

Legion-Media

Речь идет о Грузии. Здесь можно выбрать совершенно разные направления: отправиться на экскурсии и прогулки в Тбилиси, Мцхете или Вардзиа, отдохнуть в горах или на пляже на курортах Батуми, Уреки или Кобулети. Стоимость путевки во многом будет зависеть от выбранного формата, но в целом по сравнению с другими странами отдых в Грузии получится весьма бюджетным и интересным.

При этом виза россиянам для въезда в Грузию не понадобится. Достаточно предъвить действующий заграничный паспорт и медицинскую страховку. Она обойдется примерно в 1000 рублей.

Стоимость перелета в Грузию

Legion-Media

Добраться до Грузии можно и на машине, и на самолете. Авиабилет из Москвы в Тбилиси обойдется в среднем в 15 000 рублей в одну сторону. Если хочется полететь на море, в Батуми, то придется отдать порядка 20 000 рублей в одну сторону.

Самый бюджетный способ добраться до Грузии: доехать на поезде или долететь до Владикавказа примерно за 10 000 рублей, а уже там купить билет на местную маршрутку до Тбилиси за 3000 рублей.

Кроме того, можно поехать в Грузию на автомобиле всей семьей, оформив местную автостраховку. ОСАГО там не действует.

Какая валюта нужна в Грузии

Российские банковские карты в этой стране не работают. Поэтому при себе нужно иметь наличные доллары или евро и уже на месте обменять их на лари. Так будет выгоднее.

Во сколько обойдется проживание и питание в Грузии

Legion-Media

Стоимость проживания будет разниться от города и уровня гостиницы. В среднем за сутки в приличном отеле придется отдать 1500-2000 рублей за номер. Сытный обед в кафе в Тбилиси будет стоит порядка 550-700 рублей. В других городах и того дешевле.

Примеры цен на развлечения для общего понимания:

Стоимость билета в музей современного искусства Зураба Церетели составляет 560 рублей. Билет в Национальный музей в Тбилиси будет стоить 850 рублей. Фуникулер к парку аттракционов на горе Мтацминда – 700 рублей.

Однодневный тур в Мцхету обойдется в 1700 рублей. Посещение серных бань в общем зале будет стоить 300 рублей. В среднем стоимость отдыха в Грузии на одного человека на неделю составит порядка 70 000 рублей.

