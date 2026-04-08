Маткапитал на дачу: Петербург расширяет поддержку многодетных семей

Парламент Санкт-Петербурга одобрил в первом чтении законопроект, который расширяет применение регионального маткапитала. Об этом заявили в городском законодательном собрании.
По новой инициативе, эти средства теперь можно тратить на монтаж и замену оконных конструкций, входных дверей, а также на остекление балконов и лоджий в садовых домах.
Речь идет о дачах в пределах Петербурга и Ленинградской области.
Разработчики законопроекта отметили, что он создан на основе просьб многодетных семей. Ожидается, что такая мера облегчит финансовую нагрузку при покупке или благоустройстве загородной недвижимости.
В сопроводительных материалах подчеркивается, что обновления позволят направлять маткапитал на покупку садового дома, его строительство или ремонт, включая установку окон и дверей.