Маткапитал на дачу: Петербург расширяет поддержку многодетных семей

Опубликовано: 8 апреля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Маткапитал на дачу: Петербург расширяет поддержку многодетных семей
Маткапитал на дачу: Петербург расширяет поддержку многодетных семей
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Нововведение поможет снизить финансовую нагрузку при покупке или обустройстве загородного жилья.

Парламент Санкт-Петербурга одобрил в первом чтении законопроект, который расширяет применение регионального маткапитала. Об этом заявили в городском законодательном собрании.

По новой инициативе, эти средства теперь можно тратить на монтаж и замену оконных конструкций, входных дверей, а также на остекление балконов и лоджий в садовых домах.

Речь идет о дачах в пределах Петербурга и Ленинградской области.

Разработчики законопроекта отметили, что он создан на основе просьб многодетных семей. Ожидается, что такая мера облегчит финансовую нагрузку при покупке или благоустройстве загородной недвижимости.

В сопроводительных материалах подчеркивается, что обновления позволят направлять маткапитал на покупку садового дома, его строительство или ремонт, включая установку окон и дверей.

Автор:
Юлия Аликова
