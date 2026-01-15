Элементы российской культуры продолжают присутствовать в учебных программах финских школ. Этот факт был подтверждён представителями нескольких образовательных учреждений, которые поделились своими наблюдениями в беседе с журналистами.

Особое внимание уделяется музыке: по словам Юхани Ювонена, учителя музыки в школе Лянси-Пуйо в городе Куопио, интерес к песням российского происхождения в стране не ослабевает. Историческая близость двух государств и давняя традиция исполнения этих композиций сыграли свою роль.

Песни «Уральская рябинушка» и «Подмосковные вечера» давно переведены на финский язык и стали популярными среди слушателей, как в учебных заведениях, так и в эфире радиостанций. Ювонен рассказал, что охотно исполняет эти мелодии на аккордеоне, что вызывает отклик у детей. Особенно, по его словам, подобные песни нравятся и украинским ученикам, которые с удовольствием слушают, когда он играет им «Пусть бегут неуклюже…» на пианино на днях рождения.

«Русская культура не исчезла и никогда не исчезнет из Финляндии. Эти песни здесь поют, и дети любят, когда я играю их на аккордеоне. Это замечательные мелодии, которые с удовольствием поют и украинские дети в моём классе, например, когда я исполняю на чей-то день рождения ‘Пусть бегут неуклюже…’ на пианино – им очень нравится», — отметил Юхани Ювонен.

Ювонен также подчеркнул, что каждый раз необходимо отдельно рассматривать содержание песен, так как далеко не все из них несут политический подтекст. По его мнению, музыкальные произведения способны объединять, не затрагивая вопросы политики.

Майя Пасениус, возглавляющая школу Мюллюмяки в Лаппеенранте, отметила, что деятельность образовательных учреждений строится в соответствии с утверждёнными программами. Эти планы предусматривают знакомство учеников с традициями различных стран, не связывая эти уроки с текущими политическими событиями.

Она добавила, что в Южной Карелии среди школьников немало детей с российскими семейными корнями. «Происхождение не должно становиться причиной для ущемления прав», — подчеркнула Пасениус.

Руководитель школы Каарисилта в Пори Йоханна Сиитари напомнила о длительном соседстве двух государств и значимости культурного наследия соседней страны.

Сиитари считает важным проявлять гибкость и учитывать особенности культурного общения, особенно при изменениях в политической сфере.

