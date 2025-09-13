От Курляндской вдовы до императрицы: какая императрица стала последней чистокровной русской царицей в стране

Анна Иоанновна — одна из самых необычных фигур в российской истории, ее часто сравнивают с Елизаветой Петровной в отрицательном свете, но так ли это?

В русской истории был всего один случай, когда на престол взошла женщина с полностью русским происхождением — это Анна Иоанновна.

Она правила с 1730 по 1740 год, и ее правление часто затмевается личностями предшественников и преемников. Но ее история достойна внимания.

Русская кровь в императорской семье

После Петра I, который был последним царем с чисто русскими корнями, Россией правила династия с немецкими генами.

Его внук Петр II был сыном немецкой принцессы, Елизавета Петровна — дочь Марты Скавронской, чья национальность вызывает споры (возможно, латышка или полька).

Петр III и Екатерина II — оба немцы по происхождению. А Анна Иоанновна была дочерью Иван V и Прасковьи Салтыковой. Это сделало ее по-настоящему русской, сообщает Кириллица.

Сложная личная жизнь

Анна в 1711 году вышла замуж за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма III, но почти сразу после свадьбы муж умер.

Анну вернули в Петербург, а через год отправили обратно в Курляндию уже с наблюдателем — Петром Бестужевым-Рюминым. Он оказывал Анне поддержку.

Курляндский кризис и борьба за власть

В 1726 году в Курляндии разгорелся спор: французский граф Мориц Саксонский хотел жениться на Анне и получить курляндский трон, пишет historyrussia.org.

Курляндская знать его поддерживала, но в Петербурге таких планов не одобрили. Александр Меншиков сумел сорвать этот брак и предотвратить избрание Морицa.

В 1727 году Бестужев-Рюмин был отозван, но Анна нашла нового покровителя — курляндского дворянина Иоганна Эрнста Бирона,

Затем она привезла Бирона в Россию, и период ее правления получил прозвище «бироновщина» из-за влияния Бирона и немцев, отмечает prlib.ru.

Восхождение на престол

После смерти юного Петра II в 1730 году Анна Иоанновна получила приглашение стать императрицей согласно завещанию Екатерины I.

Ее кандидатуру поддержал Верховный Тайный совет, который попытался ограничить ее власть, предложив «кондиции» — условия, сокращающие полномочия правительницы в пользу совета.

Анна отказалась принимать эти ограничения, продавила свою власть и стала полной самодержицей.

Правление и его оценки

Годы царствования Анны Иоанновны часто описывают как период влияния немцев и распада государственного управления. Народ страдал от плохих условий жизни, а при дворе процветали интриги.

Однако если посмотреть внимательнее, в правлении Анны и ее преемницы Елизаветы Петровны нет кардинальных отличий.

Интересно, что Елизавету, дочь Петра Великого, часто восхваляют, а Анну — критикуют.

На самом деле обе императрицы были достаточно похожи по характеру и политике, но в истории сложился он такой несправедливый образ.