От Гавайев до Папуассии: как король Каумуалия хотел стать русским подданным, но Петербург сказал «нет»

Россия отказалась от возможности расширить свои владения через покровительство новым народам.

Российская империя была сильной державой и часто к ней обращались с просьбами разные народы, которые искали защиту от колониальных стран.

Но Петербург предпочитал не идти на рискованные шаги и чаще выбирал осторожность, отклоняя предложения, которые могли бы изменить мировую карту.

Интерес к Гавайям и упущенный шанс

В начале XIX века русские мореплаватели заинтересовались недавно открытыми Гавайскими островами. Экспедиции «Надежда» и «Нева» заходили к берегам архипелага.

Русские быстро поняли, что эти острова могут стать отличной продовольственной базой, а Александр Баранов, глава Русско-американской компании, был впечатлен ресурсами Гавайев.

Местный правитель Каумуалия даже был готов признать себя подданным России.

В 1808 году планировали создать здесь сельскохозяйственную колонию. Но в Петербурге этот проект посчитали слишком опасным — нельзя было портить отношения с Англией, которая претендовала на Гавайи.

Попытка защитить папуасов в Новой Гвинее

В 1875 году в Новую Гвинею отправился знаменитый русский этнограф Николай Миклухо-Маклай.

Он построил крепкие отношения с местными папуасами и увидел, что они под угрозой британской колонизации. Миклухо-Маклай просил российское правительство взять под защиту этих жителей.

Путешественник даже написал письмо императору Александру III, прося сделать берег, где жили папуасы, частью Российской империи.

Но канцлер Горчаков и сам царь посчитали, что регион слишком далёкий и не представляет стратегического интереса. Прошение путешественника отклонили.

Почему Россия так осторожничала?

Считается, что несмотря на свой масштаб и мощь, Россия не спешила с колониальными авантюрами далеко от дома.

Власть не хотела конфликтов с другими великими державами и не желала тратить ресурсы на далекие территориальные споры. Многие инициативы остались на бумаге или были решительно остановлены.