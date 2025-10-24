От «отечества» до «государства»: какие слова при Павле I вызвали настоящий ужас у дворян

Павел I был очень странным человеком и это отражалось на его указах и запретах.

История языковых запретов при императоре Павле I — пример того, как политика влияла на язык и даже на повседневную жизнь. Павел был человеком неординарным и порой даже странным.

Его удалось запомнить не только как правителя, но и как того, кто пытался «переписать» слова, которыми пользовались его подданные.

Почему Павел запретил некоторые слова?

До 42 лет Павел жил в тени своей знаменитой матери — Екатерины Великой. Его правление было недолгим, но заметным.

Амбиции императора сочетались со страхом перед революционными идеями из Франции. Казнь Людовика XVI и Марии-Антуанетты произвела на Павла сильное впечатление.

Он боялся, что подобное может случиться и в России.

Чтобы защититься от «опасных» идей, Павел запретил многое: модные в Европе фраки, жилеты и даже круглые шляпы, ставшие символом революционного стиля.

Короткие причёски «а-ля Тит﻿», популярные во Франции, тоже запретили. Меры были странными, но отражали панику императора.

Изменения в речи и политических терминах

Павел хотел, чтобы русский язык звучал по-другому, ближе к самодержавной власти, которой он правил.

Например, слово «гражданин» ему категорически не нравилось. Оно означало, что люди имеют политические права, а этого самодержец допустить не мог.

Вместо «граждан» предписывалось использовать слова «жители», «обыватели», «купцы» или «мещане».

Запрещались слова «совет», «клуб», «представители», «общество» — всё, что могло показаться опасным с точки зрения власти и порядка.

Особенно болезненным для дворян стала замена слова «отечество» на «государство». Дворяне восприняли это как унижение. Их права, как им казалось, сужались, а слова теряли былое значение.

Борьба за «чистоту» русского языка

Павел не только боялся революций, но и хотел навести порядок в языке. Он запрещал использовать сложные термины, чтобы чиновники не скрывали свою некомпетентность.

Так, вместо привычного слова «врач» запретил употреблять именно это слово, требуя говорить «лекарь».

Слово «отряд» заменял на «деташемент﻿» — труднопроизносимый заём, в то время как «деташемент» уже использовался в военной терминологии еще при Петре I.

Некоторые замены были странными и нелогичными. Например, исконно славянское слово «стража» Павел заменил словом татарского происхождения «караул».

Не только слова, но и топонимы

Стремясь избавиться от наследия Екатерины Великой, Павел начал менять не только слова, но и топонимы. Например, Гатчина перестала называться мызой и стала городом.

Летний дворец получил новое имя — Михайловский. Так он пытался показать власть и новое время, «стирая» прошлое.

Забавные запреты — про «Машку» и «курносый»

Полиция времен Павла работала слишком усердно и иногда запрещала слова, которых сам император, возможно, и не запрещал. Чаще всего это касалось прозвищ.

Слово «Машка﻿», то есть уменьшительное от имени Мария, якобы запретили, потому что ассоциировали с императрицей Марией Федоровной, женой Павла.

Запретили и слово «курносый», чтобы не обидеть императора, который был чувствителен к своему внешнему виду.

В целом при дворе нужно было очень осторожно подбирать слова — Павел был вспыльчив и мнителен.

Итоги и наследие

Павел был убит заговорщиками из собственной гвардии. Его смерть окутана тайной: официально сообщили об «апоплексическом ударе», но есть версия, что императора ударили табакеркой в висок и задушили.

При новом царе, Александре I, все запреты Павла отменили. Большинство запрещённых слов не только вернулись, но и сегодня активно используют в русском языке: «отечество», «гражданин», «общество».