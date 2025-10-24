Городовой / Город / Память картин и душа императоров: странные связи Эрмитажа и царской семьи в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Петербурге показали памятник всем жертвам COVID‑19: каким он получился и где его увидеть Общество
Не проверка, а донос: как чаще всего россиян наказывают за отсутствие временной прописки Общество
Лоукостеры, пересадки и скрытые тарифы: что важно помнить при бронировании Общество
От частной собственности до стратегических планов: что будет с Ленинградским зоопарком Город
Коллекционный сюрприз: петербуржцам показали «Подорожник» ограниченного тиража Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Память картин и душа императоров: странные связи Эрмитажа и царской семьи в Петербурге

Опубликовано: 24 октября 2025 11:30
Эрмитаж
Память картин и душа императоров: странные связи Эрмитажа и царской семьи в Петербурге
globallookpress/ Belkin Alexey

Призраки Анны Иоанновны и Екатерины II: легенды Зимнего дворца.

Эрмитаж — не просто музей, а хранитель многовековой истории и тайн. Каждая картина здесь — часть души художника и своего рода «память».

Чем дольше находишься в залах, тем сильнее ощущаешь особую ауру — «место силы», наполненное энергией исторических судеб.

Судьбы императоров и загадочные совпадения

Известно, что Николай I лично открыл Эрмитаж для свободного посещения и любил гулять по залам в полном одиночестве. К нему не подходили — «он гневался, если его отвлекали».

Интересен факт: часть коллекции Зимнего дворца, эвакуированная в 1941 году в Свердловск, оказалась в доме инженера Ипатьева — том самом, где расстреляли последнего императора Николая II с семьей.

Картины, украшавшие кабинеты царя, находились в том же здании, где оборвалась их жизнь. Совпадение или судьба?

Легенды о призраках императриц

Первыми о появлении призраков в Зимнем дворце сообщали слуги времен Анны Иоанновны. По легенде, императрица увидела свою «копию» на троне незадолго до смерти.

Аналогичная история случилась с Екатериной II — призрак ее самой появлялся в Тронном зале и сразу исчезал, став для императрицы предвестником смерти.

Великие коллекции в Эрмитаже

В музее собраны шедевры из разных эпох и стран:

  • Итальянская живопись XIII—XVIII веков
  • Старонидерландская XV—XVI веков
  • Испанская XV — начала XVIII веков
  • Фламандская XVII—XVIII веков
  • Голландская XVII—XVIII веков
  • Английская XVI—XIX веков
  • Французская XV—XVIII и XIX—XX веков

Это история человечества, зафиксированная на холстах великих мастеров.

«Эрмитаж обладает силой — мистической и живой. Это пространство, где время кажется иным», — отмечают ценители искусства и исследователи загадочных явлений.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».